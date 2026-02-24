О ней было много слухов: где сейчас Надежда Савченко и как выглядит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 14183
В публичном пространстве бывший нардеп появляется очень редко
Надежда Савченко – бывшая военная летчица, участница боевых действий на востоке Украины и народный депутат Украины. Она в 2014-2016 годах находилась в российском заключении, а после освобождения стала одной из самых резонансных фигур украинской политики.
Что следует знать
- По состоянию на февраль 2026 Надежда Савченко продолжает службу на восточном направлении, где командует стрелковой ротой в составе 112-й бригады ТрО
- Несмотря на длительные периоды "информационной тишины", которые Савченко объясняет нежеланием подвергать собратьев опасности, она остается в строю и выполняет боевые задания
- После тяжелого инцидента с засыпанием в блиндаже военная прошла реабилитацию и вернулась к исполнению обязанностей, опровергнув все российские вбросы о своей недееспособности
Военная карьера и пленение
Савченко служила в Вооруженных силах Украины, была штурманом вертолета Ми-24. В 2014 году, во время боев в Луганской области, она попала в плен к пророссийским боевикам. Позже ее незаконно вывезли в Россию, где следствие обвинило ее в причастности к гибели российских журналистов под Луганском.
В 2016 году российский суд приговорил ее к 22 годам колонии. Савченко держала голодовку, а ее имя стало символом кампании #FreeSavchenko. В мае 2016 года она была возвращена в Украину в рамках обмена — на двух российских военных, задержанных на Донбассе.
Савченко в политике
Во время заключения Савченко была избрана народным депутатом от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" и делегирована в ПАСЕ. После возвращения в Украину она быстро стала одной из самых узнаваемых политиков страны.
Однако уже через год ее исключили из фракции. Со временем Савченко создала собственный проект "РУНА". Это общественная платформа, которая была представлена как "неполитический проект".
В 2018 году Генеральная прокуратура обвинила ее в подготовке теракта и попытке переворота. Следствие утверждало, что Савченко и Владимир Рубан планировали обстрелять правительственный квартал Киева, в частности, Верховную Раду, и уничтожить высшее руководство государства. Политик была задержана, она провела несколько месяцев под стражей. В 2019 году ее уволили после окончания сроков меры пресечения.
Где сейчас Надежда Савченко
После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Савченко заявила, что снова находится в рядах Вооруженных сил Украины. Сначала она присоединилась к ТРО, а затем стала командиром роты в составе 112-й отдельной бригады. В 2024 году получила ранение – ее засыпало в блиндаже от взрыва минометной мины.
В мае 2025 года появилась информация о том, что Надежда Савченко погибла от авиаудара РФ – ее распространил российский "военкор" Владимир Романов. Сама экс-депутат опровергла эту информацию, опубликовав видео на своей странице в соцсетях.
Позже, в июле 2025 года, российские СМИ распространили информацию о том, что Надежда Савченко в плену. Однако она снова опровергла эти фейки, записав видео в фейсбук. Она призвала не верить российским вбросам и московской лжи, а в Вооруженные силы и Украине.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Александр Турчинов. "Кровавый пастор" примерил форму ВСУ.