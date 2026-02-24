О ней было много слухов: где сейчас Надежда Савченко и как выглядит

В публичном пространстве бывший нардеп появляется очень редко

Надежда Савченко – бывшая военная летчица, участница боевых действий на востоке Украины и народный депутат Украины. Она в 2014-2016 годах находилась в российском заключении, а после освобождения стала одной из самых резонансных фигур украинской политики.

Что следует знать

По состоянию на февраль 2026 Надежда Савченко продолжает службу на восточном направлении, где командует стрелковой ротой в составе 112-й бригады ТрО

Несмотря на длительные периоды "информационной тишины", которые Савченко объясняет нежеланием подвергать собратьев опасности, она остается в строю и выполняет боевые задания

После тяжелого инцидента с засыпанием в блиндаже военная прошла реабилитацию и вернулась к исполнению обязанностей, опровергнув все российские вбросы о своей недееспособности

Военная карьера и пленение

Савченко служила в Вооруженных силах Украины, была штурманом вертолета Ми-24. В 2014 году, во время боев в Луганской области, она попала в плен к пророссийским боевикам. Позже ее незаконно вывезли в Россию, где следствие обвинило ее в причастности к гибели российских журналистов под Луганском.

Надежда Савченко. Фото: facebook.com/Savchenko.Nadii

В 2016 году российский суд приговорил ее к 22 годам колонии. Савченко держала голодовку, а ее имя стало символом кампании #FreeSavchenko. В мае 2016 года она была возвращена в Украину в рамках обмена — на двух российских военных, задержанных на Донбассе.

Надежда Савченко. Фото: Getty Images

Савченко в политике

Во время заключения Савченко была избрана народным депутатом от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" и делегирована в ПАСЕ. После возвращения в Украину она быстро стала одной из самых узнаваемых политиков страны.

Надежда Савченко в сессионном зале парламента. Фото: ТСН

Однако уже через год ее исключили из фракции. Со временем Савченко создала собственный проект "РУНА". Это общественная платформа, которая была представлена как "неполитический проект".

В 2018 году Генеральная прокуратура обвинила ее в подготовке теракта и попытке переворота. Следствие утверждало, что Савченко и Владимир Рубан планировали обстрелять правительственный квартал Киева, в частности, Верховную Раду, и уничтожить высшее руководство государства. Политик была задержана, она провела несколько месяцев под стражей. В 2019 году ее уволили после окончания сроков меры пресечения.

Надежда Савченко. Фото: facebook.com/Savchenko.Nadii

Где сейчас Надежда Савченко

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Савченко заявила, что снова находится в рядах Вооруженных сил Украины. Сначала она присоединилась к ТРО, а затем стала командиром роты в составе 112-й отдельной бригады. В 2024 году получила ранение – ее засыпало в блиндаже от взрыва минометной мины.

Надежда Савченко в 2022 году. Фото: instagram.com/freesavchenko

В мае 2025 года появилась информация о том, что Надежда Савченко погибла от авиаудара РФ – ее распространил российский "военкор" Владимир Романов. Сама экс-депутат опровергла эту информацию, опубликовав видео на своей странице в соцсетях.

Позже, в июле 2025 года, российские СМИ распространили информацию о том, что Надежда Савченко в плену. Однако она снова опровергла эти фейки, записав видео в фейсбук. Она призвала не верить российским вбросам и московской лжи, а в Вооруженные силы и Украине.

