Зеленский согласен на выборы? Какой рейтинг у президента сейчас и что говорит

Предложенное Россией перемирие на два месяца – это не мир

Россия хочет заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле предлагают двухмесячное перемирие, чтобы провести выборы, а затем уже подписывать мирное соглашение.

Об этом рассказал Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. По его словам, Украина — не Россия и провести выборы через две недели не реально.

Что нужно знать:

России нужен новый лидер в Украине, чтобы мирное соглашение превратилось в капитуляцию

Президент готов провести выборы, но при обеспечении безопасности

Доверие украинцев к Зеленскому составляет более 50% на начало 2026 года

"Думаю, наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят? Они хотят выборов или просто хотят заменить меня? Потому что, как я думаю, россияне просто хотят заменить меня. И тогда они используют то, о чем вы говорили раньше — физическое устранение или другие шаги", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина поддерживает предложения США, которые могут приблизить мир. Поэтому даже в течение двухмесячного перемирия президент готов провести выборы. Но у этого вопроса много подводных камней, к тому же украинцы могут не поддержать выборы во время войны.

"Даже если у нас будет двухмесячное перемирие, это не означает окончание войны. Но даже в таком случае — если перемирие будет только на два месяца — возможно, можно будет подписать какие-то документы или провести референдум, и люди примут мир. Я сделаю все возможное, я поговорю с парламентом. Они изменят закон, надеюсь", — заявил Зеленский.

В то же время он добавил, что мнение США о выборах навеяно россиянами, которые считают, что этот процесс занимает неделю-две. Однако в ответ президент подчеркнул: "Украина — не Россия. Выборы за две недели — это не вариант для нас".

Какой рейтинг Зеленского сейчас

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), 61% украинцев доверяют президенту Зеленскому, в то время как у 33% доверия к главе государства нет. При этом баланс доверия-недоверия составляет +28%. Опрос проводился 23 – 29 января 2026 года. Участие приняло более 1000 украинцев.

График доверия к Зеленскому. Данные: КМИС

Отметим, что Зеленский президент Украины с мая 2019 года. Перевыборы должны были состояться в мае 2024 года. Однако Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, война длится уже 4 года. По Конституции, во время военного положения проводить какие-либо выборы запрещено.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошел третий раунд переговоров между Украиной, Россией и США в Женеве.