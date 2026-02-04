С косой и в кружеве: как выглядела Тимошенко в 2005 году, когда впервые стала премьером

Политик уже почти 30 лет у власти, она дважды была премьером

Юлия Тимошенко — ветеран украинской политики, которая снова оказалась под следствием. Она впервые стала народным депутатом в 1997 году и с того времени не покидала стен парламента, за исключением того времени, когда сидела в тюрьме. В этот день, 4 февраля 2005 года, политик впервые заняла должность премьер-министра.

"Телеграф" рассказывает, какой была Юлия Тимошенко, когда стала первой в истории Украины женщиной премьер-министром.

В 2005 году Тимошенко впервые стала премьер-министром. Фото: Getty Images

Тимошенко и ее назначение

Назначение Юлии Тимошенко на должность премьер-министра происходило на фоне политического кризиса и завышенных ожиданий. Эта должность досталась ей, когда Виктор Ющенко победил на выборах во время Оранжевой революции. Тимошенко была главным союзником Виктора Андреевича и уступила ему свою часть электората.

Тимошенко была верной соратницей Ющенко во время Оранжевой революции. Фото: Getty Images

Их союз в то время негласно называли "браком по расчету". Он получил свое — президентское кресло, а она свое — власть премьер-министра.

Юлия Тимошенко стала первой женщиной-премьером. Фото: Getty Images

Хронология событий

24 января 2005 года — Президент Виктор Ющенко назначил Тимошенко исполняющей обязанности премьер-министра.

4 февраля 2005 года — Верховная Рада официально проголосовала за ее кандидатуру. За это решение проголосовали 373 народных депутата, что на тот момент стало рекордным уровнем поддержки в парламенте.

8 сентября 2005 года — первое правительство Тимошенко было отправлено в отставку из-за конфликтов внутри властной команды.

Второй раз Юлия Тимошенко стала премьер-министром уже в конце 2007 года. Она занимала эту должность до марта 2010 года.

За Тимошенко проголосовало рекордное количество депутатов. Фото: Getty Images

Отметим, что в день своего назначения Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду при полном параде. Она выбрала элегантное деловое платье строгого фасона с кокетливыми кружевными рукавами и розой на шее. При этом ее волосы были заплетены в фирменную косу, которая стала ее визиткой и надолго закрепилась в имидже политика. Тимошенко была счастлива и радостно принимала поздравления и цветы в день своего назначения.

День назначения Юлии Тимошенко – премьер-министром. Фото: Getty Images

