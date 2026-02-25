Постпред России в ООН Небензя назвал себя украинцем и опозорился: историк поставил его на место

Российский дипломат назвал себя украинцем, но его быстро поставили на место

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя опозорился очередным спитчем о своем украинском происхождении и словами, которые противоречат их же российской пропаганде. Он заявил, что его родители украинцы и происходят из запорожских казаков. Однако историк быстро поставил его на место.

Так, по словам Небензи, он сам формально украинец, а его странная фамилия уходит корнями к Запорожской Сечи.

Мой отец щирый украинец, да и мать тоже, из казаков. Пощирее чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник сказал Небензя, обращаясь к украинским представителям

Василий Небензя заявил, что он украинец. Фото: Getty Images

Однако историк Андрей Плахонин в своем Фейсбук быстро поставил российского дипломата на место, отметив, что представитель РФ признал наконец, что до насильственной русификации украинцы вплоть до Волги массово жили.

Биографическая справка: Василий Алексеевич Небензя, родился в 1962 году в Волгограде в семье второго секретаря Волгоградского обкома КПСС. Отец Алексей Андреевич Небензя родом с хутора Новокрасино Камышинского уезда Саратовской губернии. Теперь так и запишем, Саратовской губернии, Украина. А то, понимаешь, до Ленина Украины у них никакой нет написал Плахонин

Скриншот поста история Андрея Плахонина

К слову, заявление Небензи можно интерпретировать, как противоречие российской пропаганде, которая годами утверждает, что Украины до Советского союза якобы не существовало. Ведь сам он делает отсылку к запорожским казакам, называя себя украинцем.

В комментариях к посту историка украинцы написали:

Небензе из литовской — Никто.

Началось. Скоро и Путин и Лукашенко станут щирыми, но формально украинцами. Я вот всегда знала, что я из Гренландии, украинка конечно.

У меня тоже фамилия Запорожских казаков, вот деда Григория Волкотруба.

Он не прошел проверку на "паляниця, рушниця, залізниця".

Комментарии под постом Андрея Плахонина

Стоит отметить также, что фамилия Небензя, которую он называет украинской, не слишком распространена в нашей стране. Если верить неофициальной базе данных генеалогического сообщества "Рідні", в Украине всего 56 носителей этой фамилии, но ни одного из них в Запорожской области. Большинство Небензь живут в Черкасской и Кировоградской областях.

Карта распространения фамилии Небензя в Украине. Фото: скриншот с сайта https://ridni.org/karta/

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России умерла известная советская актриса из фильма "А зори здесь тихие". В детстве она жила в Украине.