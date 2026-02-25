Постпред России в ООН Небензя назвал себя украинцем и опозорился: историк поставил его на место
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Российский дипломат назвал себя украинцем, но его быстро поставили на место
Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя опозорился очередным спитчем о своем украинском происхождении и словами, которые противоречат их же российской пропаганде. Он заявил, что его родители украинцы и происходят из запорожских казаков. Однако историк быстро поставил его на место.
Так, по словам Небензи, он сам формально украинец, а его странная фамилия уходит корнями к Запорожской Сечи.
Мой отец щирый украинец, да и мать тоже, из казаков. Пощирее чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник
Однако историк Андрей Плахонин в своем Фейсбук быстро поставил российского дипломата на место, отметив, что представитель РФ признал наконец, что до насильственной русификации украинцы вплоть до Волги массово жили.
Биографическая справка: Василий Алексеевич Небензя, родился в 1962 году в Волгограде в семье второго секретаря Волгоградского обкома КПСС. Отец Алексей Андреевич Небензя родом с хутора Новокрасино Камышинского уезда Саратовской губернии. Теперь так и запишем, Саратовской губернии, Украина. А то, понимаешь, до Ленина Украины у них никакой нет
К слову, заявление Небензи можно интерпретировать, как противоречие российской пропаганде, которая годами утверждает, что Украины до Советского союза якобы не существовало. Ведь сам он делает отсылку к запорожским казакам, называя себя украинцем.
В комментариях к посту историка украинцы написали:
- Небензе из литовской — Никто.
- Началось. Скоро и Путин и Лукашенко станут щирыми, но формально украинцами. Я вот всегда знала, что я из Гренландии, украинка конечно.
- У меня тоже фамилия Запорожских казаков, вот деда Григория Волкотруба.
- Он не прошел проверку на "паляниця, рушниця, залізниця".
Стоит отметить также, что фамилия Небензя, которую он называет украинской, не слишком распространена в нашей стране. Если верить неофициальной базе данных генеалогического сообщества "Рідні", в Украине всего 56 носителей этой фамилии, но ни одного из них в Запорожской области. Большинство Небензь живут в Черкасской и Кировоградской областях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России умерла известная советская актриса из фильма "А зори здесь тихие". В детстве она жила в Украине.