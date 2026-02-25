Балаклавы на работниках ТЦК: законно ли это и есть за это наказание

Работники ТЦК и СП не могут самостоятельно выбирать форму одежды во время проведения мобилизации.

Военнослужащие ТЦК и СП при уведомлении граждан не имеют права закрывать опознавательные знаки и носить балаклаву. За нарушение этих норм предусмотрено наказание.

Правила ношения отдельных вещей из военной формы четко регламентируются. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Что нужно знать:

Правила ношения формы определяются Министерством обороны Украины

Военнослужащие не могут самостоятельно выбирать, какие вещи надевать

Такие вещи, как балаклава, разрешается надевать только по приказу

"Правила ношения формы одежды у военнослужащих ТЦК и СП, (как и военнослужащих других воинских частей), утверждены приказом Минобороны №606 ", — сказал Истомин.

По его словам, в документе определен перечень разрешенных нарукавных знаков. В частности, какие шевроны и где именно должны носить военнослужащие разных подразделений, родов войск и сил ВСУ.

Роман Истомин

"Если говорить о ТЦК и СП, то четко определено, что на левом плече у нас есть знак государственного флага Украины и нарукавный знак подразделения, воинской части. На правом рукаве знак государственного флага и нарукавный знак рода войск. Поскольку ТЦК и СП находятся в составе Сухопутных войск, то нарукавный знак мы носим общевойсковой: на зеленом фоне золотой трезубец", — рассказал Истомин.

Нарукавный знак ТЦК и СП

Он заверил, что было, по меньшей мере, одно распоряжение начальника Полтавского областного ТЦК и СП в подчиненные подразделения с требованием соблюдать указанные правила. За их несоблюдение предусмотрено наказание.

"Если военнослужащий не имеет на себе этих шевронов на своей форме одежды, то соответственно это нарушение. Так, за нарушение формы одежды налагается дисциплинарное взыскание", — пояснил Истомин.

Что сказано в приказе

В приказе Минобороны №606, в частности, определяются нормы ношения отдельных предметов формы одежды, таких как специальная маска, балаклава, маскировочный шарф-сетка, противомоскитная сетка и др., определяется командиром или начальником военнослужащего.

Часть приказа Минобороны по ношению балаклавы

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему суды не сажают тех, кто воюет с ТЦК. Согласно законодательству Украины, за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.