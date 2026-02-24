О "начале конца", плохой игре Путина и не только. Главное из нового интервью Зеленского

По словам главы государства, он надеется на усилия США по прекращению войны, но полагается — на ВСУ и собственное производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" боевых действий. Однако без жестких гарантий безопасности со стороны Запада Москва использует прекращение огня для восстановления своих сил для очередного наступления.

Что нужно знать:

Глава государства дал интервью накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ

Зеленский не видит настоящей готовности Путина к прекращению войны

Киев близок к массовому производству ракет, способных преодолевать российские системы ПВО

Зеленский дал интервью Financial Times в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. "Телеграф" публикует самые важные заявления президента.

О датах вступления Украины в ЕС

Зеленский призвал Евросоюз взять на себя ответственность и определить дату вступления Украины в ЕС. По его словам, это должно произойти уже в 2027 году.

Я хочу даты. Я об этом прошу. Не позволим следующим лидерам или следующему поколению столкнуться с ситуацией, когда Россия будет блокировать членство Украины в ЕС в течение 50 лет Владимир Зеленский

Об играх россиян с Трампом

Глава государства заявил, что Россия не намерена заканчивать войну. Глава РФ Владимир Путин только "играет" с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь использовать переговорный процесс для ослабления позиций Украины.

Россияне играют в игры и не имеют серьезных намерений прекратить войну. Я вижу это, потому что они очень плохие актеры. Они играют с Трампом и играют со всем миром. Вот как оно есть. Путин думает, что он выглядит убедительно и что ему можно доверять. Нет, – он плохой актер, — заявил Зеленский

О российской лжи

Зеленский подчеркнул, что заявления Кремля о якобы намерениях Украины использовать возможное перемирие для перегруппировки, являются "демагогией и ложью". По его словам, на самом деле РФ нуждается в паузе не меньше, чем Украина. Ежемесячно враг мобилизует около 40 тысяч военных и несет значительные потери на фронте.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо реальное прекращение огня — "вчера, сегодня, завтра". В то же время, ключевой целью остается именно завершение войны, а не краткосрочная пауза.

О цене, которую РФ платит за продвижение на фронте

Кроме того, ссылаясь на данные украинской разведки, Зеленский заявил, что в 2025 году оккупация одного километра украинской земли стоила РФ "в среднем 167 человек". Россияне часто врут о своих военных успехах, хотя на самом деле, говорит президент, есть продвижения украинской армии.

О массовом производстве новых ракет в Украине

Зеленский призвал западных союзников финансировать производство оружия в Украине. По словам президента, Украина близка к массовому производству новых ракет, способных преодолевать российские системы противовоздушной обороны.

Я надеюсь, что президент Трамп и США будут давить на Россию и остановят Путина. Но я полагаюсь, прежде всего, на граждан Украины, нашу армию, наше производство, — резюмировал Зеленский

