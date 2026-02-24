Зеленский спустя четыре года большой войны: как изменился президент и не только внешне

Четыре года войны отразились не только на внешности президента

Владимир Зеленский — президент Украины, который пришел к власти в 2019 году и начал править в сложные времена. Сначала была пандемия коронавируса, а потом началась полномасштабная война. В тот день, 24 февраля 2022 года, Россия начала большое вторжение, и с того момента изменились не только все украинцы, но и глава государства.

Что стоит знать:

Война повлекла за собой стремительное внешнее старение президента и полное изменение его официального стиля на милитари

Зеленский трансформировался из легкого в общении политика в жесткого и бескомпромиссного главнокомандующего

Стиль управления стал значительно строже с нулевой терпимостью к ошибкам или некомпетентности подчиненных

"Телеграф" рассказывает, как изменился президент Зеленский за четыре года полномасштабной войны. И какие изменения коснулись не только его внешности.

Владимир Зеленский в 2026 году. Фото: Getty Images

Внешние перемены Зеленского

Если сравнить фотографии Зеленского за 2019, 2022 и 2026 годы, то можно увидеть старение в ускоренном темпе. На должность он пришел 41-летним мужчиной, полным сил, энергии и жизнерадостности.

Владимир Зеленский в 2019 году. Фото: Getty Images

Владимир Зеленский на встрече "нормандской четверки" в декабре 2019 года. Фото: Getty Images

Однако за время войны он сильно изменился — стало больше седины, взгляд теперь более тяжелый и уставший, на лице появилась борода и морщины, черты лица стали более резкими, "огрубевшими".

Изменился и стиль Зеленского. Он больше не носит костюмы и галстуки, а его гардероб теперь — это милитари-стайл (худи, флиски, футболки цвета хаки). Это стало международным брендом президента Украины, которым он символизирует, что страна остается в состоянии войны.

Владимир Зеленский в 2026 году. Фото: Getty Images

Не только внешние перемены

Изменился также "вайб" Зеленского. Если в начале президентства он был легким и шутливым, то во время большой войны проявил себя, как жесткий, принципиальный, бескомпромиссный главнокомандующий. Он перестал стесняться резкой критики в адрес западных партнеров и международных организаций.

Как пишет издание Reuters, Зеленский стал гораздо менее терпим к ошибкам и неподготовленности подчиненных. Он может резко прервать совещание и выгнать чиновника, если видит отсутствие компетенции.

Владимир Зеленский в апреле 2022 года. Фото: Getty Images

Владимир Зеленский образца 2026 года — это человек, который не просто "играет роль" президента, а полностью слился с должностью в условиях великой войны и ежедневных вызовов. Его главные черты сегодня — это выносливость, стойкость и бескомпромиссность.

Президент Зеленский в феврале 2026 года. Фото: Getty Images

