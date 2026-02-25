Год не появлялся на публике: младший сын Трампа заметно изменился (фото)

Баррон мило обнимался с матерью Меланией

Младший сын Дональда Трампа, 19-летний Баррон Трамп, впервые за год появился на публике. Он присутствовал на обращении президента США Дональда Трампа во время совместного заседания Конгресса 24 февраля.

Что нужно знать

Баррон Трамп появился на публике впервые за год

Камеры зафиксировали теплые объятия Баррона с матерью, Меланией Трамп, что подчеркнуло их близкую связь

19-летний юноша заметно возмужал, повзрослел и, по мнению пользователей сети X, стал еще более привлекательным

25 февраля телеканал Fox News транслировал выступление из зала Палаты представителей. За несколько минут до того, как президент поднялся на трибуну, в зале появилась первая леди Мелания Трамп. Ее встретили аплодисментами, после чего она направилась ко своему месту.

Иванка Трамп, Баррон Трамп, Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Там ее уже ждал Баррон. Камеры зафиксировали короткие объятия матери и сына — сдержанный, но теплый жест, разлетевшийся соцсетями. После этого они повернулись лицом в зал, поздравляя собравшихся.

Баррон Трамп обнимается с мамой Меланией Трамп. Фото: Getty Images

За время отсутствия в публичном пространстве юноша заметно изменился — повзрослел и немного набрал вес. Однако, по мнению пользователей соцсети Х, Баррон вырос и стал красивее. "Мелания элегантная, а Баррон взрослеет и становится красивее".

Баррон Трамп на инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Фото: Getty Images

В зале также присутствовали другие члены семьи Трампов — Иванка Трамп, Эрик Трамп, Тиффани Трамп и Дональд Трамп-младший. Их появление стало еще одним сигналом демонстративного семейного единства во время важного события.

Эрик Трамп, Иванка Трамп, Баррон Трамп и первая леди США Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дочь Трампа затмила Меланию своим луком на важном мероприятии. Первая леди на фоне дочери президента США выглядела скромнее.