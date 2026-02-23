Принесет ли встреча Зеленского с Путиным мир? Глава МИД Германии дал прогноз

Европа поддерживает Украину

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль не видит готовности России прийти к компромиссу в достижении прекращения войны в Украине. Он подчеркнул, что Украина готова к уступкам, теперь очередь РФ показать свою готовность.

Что нужно знать:

Если Путин готов встретиться с Зеленским, такая встреча должна состояться

Однако нет никаких признаков, что Кремль готов к компромиссам

Европа остается вместе с Украиной, сомневаться в этом не стоит

Об этом Иоганн Вадефуль заявил в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Он сказал об этом в контексте возможного саммита между президентом Украины Владимиром Зеленским, главой России Владимиром Путиным и, возможно, президентом США Дональдом Трампом.

Нет, я не вижу с российской стороны никакой готовности действительно дойти до компромисса. Пока это не так, по нашему мнению, мы должны быть готовы, конечно, к переговорам, и президент Зеленский готов к переговорам. Но теперь очередь за Россией показать, что она готова что-то отдать Украине. Это, я бы сказал, актуально в этом году, и Европа должна быть на стороне Украины, — Иоганн Вадефуль

Глава МИД Германии добавил, что если Путин готов ко встрече с президентом Украины, она должна состояться. Позиция Европы однозначна – она поддерживает Украину.

Мы являемся сторонниками Украины. И если Россия, если Путин был бы готов к переговорам, то господину Зеленскому стоит встретиться с ним. Пожалуйста, не подвергайте сомнению позицию Европы в этой ситуации. Она четкая – мы вместе с Украиной, – резюмировал Иоганн Вадефуль

Напомним, в свежем отчете в Конгресс США по операции "Атлантическая решимость", который располагает "Телеграфом", указано, что территориальные требования России и вопросы гарантий безопасности для Украины со стороны союзников являются главными препятствиями для достижения мира. Новый отчет попадет напрямую к американским законодателям, во многом определяющим политику США в отношении Украины, Европы и других союзников.