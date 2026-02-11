Зеленский объявит о выборах 24 февраля? Что узнали СМИ и сказали в Офисе президента

Скорого проведения выборов и референдума от Киева требует Вашингтон

Объявлений о выборах в Украине не будет, пока не будет безопасности. Так в Офисе президента прокомментировали информацию Financial Times, что Украина начала готовить проведение президентских выборов, что должны состояться в один день с референдумом по мирному соглашению с Россией, и о которых якобы будет объявлено в четвертую годовщину полномасштабной войны.

Что нужно знать:

США настаивают, чтобы Украина как можно скорее заключила мирное соглашение и провела выборы

Если Киев проигнорирует требование о выборах, Вашингтон не предоставит гарантий безопасности

В ОП согласились на подготовку выборов в чрезвычайно сжатые сроки

О том, что избирательный процесс не начнется, пока идет активная фаза войны, сообщил источник "РБК-Украина". Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и лиц, осведомленных о ситуации, написал, что Украина начала готовить выборы под давлением США по завершению мирных переговоров между Украиной и Россией весной.

Зеленский может дать старт избирательному процессу уже 24 февраля

Отмечается, что подготовка к выборам началась после того, как администрация Трампа потребовала провести оба голосования (выборы президента и референдум) до 15 мая. Если Киев не соглашается, то может лишиться предложенных Соединенными Штатами гарантий безопасности.

По словам собеседников издания, президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля. То есть в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России.

Владимир Зеленский

Как сказали источники, близкие к президенту, он и его команда дали понять администрации Трампа, что они готовы к кратчайшим срокам. Готовность есть, несмотря на логистические трудности проведения голосования в сжатые сроки в условиях войны.

Согласно рабочему графику, Верховная Рада в марте и апреле будет заниматься внесением необходимых правовых изменений, которые необходимы для проведения выборов в условиях военного времени.

В то же время, FT отмечает, что украинские и западные официальные лица подчеркнули, что график и ультиматум США вряд ли удастся выполнить. Причина в том, что это зависит от нескольких факторов, включая возможность достижения прогресса в мирном соглашении с главой России Владимиром Путиным.

Гарантии безопасности от США — перспективы

Президент США Дональд Трамп дал понять Киеву, что предоставление гарантий безопасности зависит от готовности Украины к заключению более широкого мирного соглашения, которое, вероятно, будет включать в себя передачу Донбасса России. Вашингтон хочет завершить мирный процесс к 15 мая.

Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж рассказал в интервью YouTube-каналу Telegraf UA, что выборы президента в Украине могут пройти уже в мае 2026 года. Впрочем, есть и другие сценарии.