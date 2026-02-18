Выше отца-чемпиона: как выглядят и где сейчас трое взрослых детей Виталия Кличко

Все потомки мэра Киева учились и живут не в Украине

Виталий Кличко – многократный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории и городской голова Киева. Кроме профессиональных и политических достижений, он — отец троих детей, а его брат Владимир — воспитывает 11-летнюю дочь от брака с Хайден Пантеттьери.

Что следует знать

Сыновья Виталия Кличко унаследовали высокий рост отца, а самый молодой, Максим, уже защищает честь национальной сборной Украины на паркете

Все трое детей имеют американское гражданство и получили престижное европейское образование в области бизнеса, психологии и спорта

Что известно о детях Виталия Кличко

Егор-Даниэль Кличко

Старший сын семьи — Егор-Даниэль Кличко, рожденный в 2000 году. Сейчас ему 25. Он имеет американское гражданство и получил образование в Великобритании по бизнес-менеджменту, в частности, учился в Лондонской школе экономики. Парень активно занимается спортом – прежде всего баскетболом. Рост юноша удался у отца — его рост — 202 сантиметра.

Егор-Даниэль Кличко с отцом. Фото: instagram.com/vitaliyklitschko/

Елизавета-Виктория

Единственная дочь политика – Елизавета-Виктория, ей около 23 лет. Она получила американское гражданство, родившись в США, и долгое время живет за границей. Девушка получила высшее образование в Амстердаме, где изучала психологию, и активно занимается спортом, в том числе плаванием. Ее рост также значителен — более двух метров, и она ведет довольно непубличный образ жизни.

Дети Виталия Кличко с мамой Натальей. Фото из открытых источников

Максим

Самый младший из трех — Максим Кличко, рожденный в 2005 году и ныне ему 20 лет. Как и старший брат, он имеет гражданство США и проживает за границей. Максим известен своим значительным ростом (свыше 2,15 м) и увлечением баскетболом – в 2025 году он даже играл за сборную Украины на Евробаскете.

Сын Виталия Кличко Максим с мамой. Фото: соцсети Натальи Егоровой

Что известно о маме детей Виталия Кличко

Наталья Егорова — бывшая спортсменка, фотомодель и певица, много лет находившаяся рядом с Кличко. В браке с ним она родила троих детей и много временипровела за границей, в частности, в Германии, где сосредотачивалась на воспитании детей и общественной деятельности.

Виталий Кличко и его бывшая супруга Наталья Егорова. Фото:UA. Новости

После развода Егорова вернулась к модельному бизнесу и участию в соцпроектах в Европе, а также живет в Гамбурге. Она посвящает время благотворительности, поддержке украинских беженцев и своей карьере после завершения семейной истории с Кличко.

Пара официально объявила о разводе летом 2022 года после более чем 25 лет совместной жизни. Оба подтвердили, что причина была не в одностороннем конфликте, а в длительном расхождении жизненных путей и проживании в разных странах. По их словам, у них долгое время были "разные интересы и разные жизни", и жизнь на расстоянии, усиленная войной и новыми обязанностями Кличко как мэра Киева, сделала сохранение семейного союза сверхсложным.

