Вищі за батька-чемпіона: як виглядають і де зараз троє дорослих дітей Віталія Кличка

Усі нащадки мера Києва навчалися і живуть не в Україні

Віталій Кличко — багаторазовий чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії та міський голова Києва. Окрім професійних та політичних досягнень він — батько трьох дітей, а його брат Володимир — виховує 11-річну доньку від шлюбу з Гейден Пантеттьєрі.

Що варто знати

Сини Віталія Кличка успадкували високий зріст батька, а наймолодший, Максим, уже захищає честь національної збірної України на паркеті

Усі троє дітей мають американське громадянство та здобули престижну європейську освіту в галузях бізнесу, психології та спорту

Що відомо про дітей Віталія Кличка

Єгор-Даніель Кличко

Старший син родини — Єгор-Даніель Кличко, народжений у 2000 році. Зараз йому 25. Він має американське громадянство і здобув освіту у Великій Британії з бізнес-менеджменту, зокрема навчався у Лондонській школі економіки. Хлопець активно займається спортом — передусім баскетболом. Зростом юнак вдався в батька — його зріст — 202 сантименти.

Єгор-Даніель Кличко з батьком. Фото: instagram.com/vitaliyklitschko/

Єлизавета-Вікторія

Єдина донька політика — Єлизавета-Вікторія, їй близько 23 роки. Вона отримала американське громадянство, народившись у США, і довгий час живе закордоном. Дівчина здобула вищу освіту в Амстердамі, де вивчала психологію, і активно займається спортом, зокрема плаванням. Її зріст також значний — понад два метри, і вона веде досить непублічний спосіб життя

Діти Віталія Кличка з мамою Наталією. Фото з відкритих джерел

Максим

Наймолодший з трьох — Максим Кличко, народжений у 2005 році і нині йому 20 років. Як і старший брат, він має громадянство США і проживає за кордоном. Максим відомий своїм значним зростом (понад 2,15 м) та захопленням баскетболом — у 2025 році він навіть грав за збірну України на Євробаскеті.

Син Віталія Кличка Максим з мамою. Фото: соцмережі Наталії Єгорової

Що відомо про маму дітей Віталія Кличка

Наталія Єгорова — колишня спортсменка, фотомодель і співачка, яка багато років була поруч із Кличком. У шлюбі з ним вона народила трьох дітей і багато часу провела за кордоном, зокрема в Німеччині, де зосереджувалася на вихованні дітей і громадській діяльності.

Віталій Кличко і його колишня дружина Наталія Єгорова. Фото: UA. Новини

Після розлучення Єгорова повернулася до модельного бізнесу та участі у соцпроєктах у Європі, а також живе в Гамбурзі. Вона присвячує час благодійності, підтримці українських біженців і власній кар’єрі після завершення сімейної історії з Кличком.

Пара офіційно оголосила про розлучення влітку 2022 року після понад 25 років спільного життя. Обидва підтвердили, що причина була не в односторонньому конфлікті, а в тривалій розбіжності життєвих шляхів і проживанні в різних країнах. За їхніми словами, у них довгий час були "різні інтереси та різні життя", і життя на відстані, посилене війною та новими обов’язками Кличка як мера Києва, зробило збереження сімейного союзу надскладним.

