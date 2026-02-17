У зятя Трампа есть украинские корни: кто такой Джаред Кушнер и почему он решает судьбу войны

Кушнер имеет троих детей с дочерью Трампа

Пока в Женеве проходят трехсторонние переговоры между делегациями Украины, США и России по завершению войны, внимание приковано не только к официальным американским дипломатам, но и людям из ближайшего окружения президента США. Среди них – Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.

Что следует знать

Несмотря на отсутствие официальной должности, Джаред Кушнер играет немаловажную роль в продвижении мирного плана между Украиной и Россией.

Зять Дональда Трампа прошел путь от успешного бизнесмена в сфере недвижимости до одного из самых влиятельных стратегов Белого дома

Предки Кушнера имеют глубокие корни в Украине

Кто такой Джаред Кушнер

Кушнер родился 10 января 1981 года в Ливингстоне, штат Нью-Джерси. Он вырос в богатой еврейской семье, получил образование в Гарварде и Нью-Йоркском университете, где получил одновременно юридическую и бизнес-степень. В бизнесе он работал в сфере недвижимости, возглавлял семейную компанию Kushner Companies и купил влиятельную газету The New York Observer.

После того как в 2016 году Дональд Трамп начал президентскую кампанию, Кушнер стал важным стратегом и советником. Он был одним из главных советников в Белом доме.

Кушнер и Иванка Трамп, старшая дочь Дональда Трампа, познакомились через общих знакомых в 2005-м. Впоследствии их отношения перешли из деловых в романтические. Иванка решила перейти в иудаизм перед браком, и 25 октября 2009 года они поженились в ортодоксальной еврейской церемонии, на которой присутствовали сотни гостей. У супругов трое детей.

Что известно об украинских корнях Кушнера

Прадед Джареда Кушнера родился в Подгайцах Тернопольской области. Об этом в комментарии Суспільному сообщил историк, краевед и педагог, бывший мэр Подгайцев Степан Колодницкий. По его словам, семейные корни Кушнера связаны именно с этим городком на западе Украины, откуда предки семьи эмигрировали в Европу, а впоследствии в Соединенные Штаты.

Кушнер принимает участие в продвижении мирного плана между Россией и Украиной. Также он сыграл немаловажную роль в достижении прекращения огня в секторе Газа. Вместе со спецпосланником Стивом Виткоффом зять Трампа принимает участие в косвенных ядерных переговорах с Ираном, хотя сейчас и не занимает официальной государственной должности.

