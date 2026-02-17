"Деду опять плохо". Новое обращение Трампа к Украине вызвало критику в сети

Президент США заговорил о переговорах

Президент США Дональд Трамп призвал Украину как можно скорее сесть за стол переговоров с Россией. Белый дом хочет, чтобы война закончилась как можно быстрее.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на борту Air Force One. Пользователи уже отреагировали на этот призыв.

"[В Женеве] будут большие переговоры. Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я вам говорю. Мы сейчас в таком положении, что хотим, чтобы они пришли", — подчеркнул Трамп.

Добавим, что переговоры в Женеве стартуют 17 февраля, запланированы по меньшей мере две встречи делегаций Украины, США и России. В течение двух дней — 17 и 18 февраля стороны будут работать над вопросами безопасности и гуманитарными. Известно, что в состав украинской делегации входят Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов (начальник Генштаба ВСУ), Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа"), Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Пользователи в сети отмечали, что призыв Трампа выглядит довольно непонятным, ведь Украина и так сидит за столом переговоров. Больше делегации уже собираются в Женеве, поэтому многие посоветовали президенту США "выпить таблетку". Люди в сети писали:

Украинцы призывают — дед выпей таблеток.

Умные мысли… Трамп не знает, что это такое.

Что-то деду опять плохо.

Снова виновата Украина, ей и ее народу хотят как лучше, а она носом крутит. Украина с самого начала за столом переговоров, то, что деду перед довыборами в Конгресс хочется иметь козырь в виде "окончания войны как-нибудь" это уже такое.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине ожидают от переговоров в Женеве и что говорят об участии помощника российского лидера Владимира Мединского.