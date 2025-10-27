Изменил жене с любовницей: что известно о личной жизни Трампа

У Трампа есть пятеро детей от разных женщин

Президент США Дональд Трамп имел насыщенную личную жизнь. До Мелании Трамп, с которой он в браке 20 лет, он был дважды женат.

Что нужно знать:

Трамп впервые женился на предпринимателе Иване Зельничковой

Второй женой бизнесмена была актриса Марла Мэйплз

Сейчас Трамп женат в третий раз – его избранницей является модель Мелания Кнавс.

"Телеграф" расскажет, что известно об экс-женах политика, и что говорят о его браке с Меланией сейчас.

Первая жена Дональда Трампа

Первой женой миллиардера была дизайнер и предприниматель Ивана Зельничкова. Она родилась в Чехословакии и училась в Карловом университете в Праге. Ивана профессионально занималась лыжным спортом.

Ивана Зельничкова, фото Getty Images

С Трампом Зельничкова познакомилась в 1976 году. Через год они обвенчались в Мраморной коллегиальной церкви. Вступив в брак, Ивана принялась участвовать в бизнесе своего мужа. Там она стала руководителем компании The Trump Organization и работала вице-президентом по вопросам дизайна интерьера. Также Ивана создавала интерьер для отеля Trump Tower Baku.

Зельничкова и Трамп, фото Getty Images

Экс-жена Трампа занимала должность гендиректора и президента отеля и казино Trump Castle в Атлантик-Сити и менеджера отеля Plaza на Мангеттене. В 90-х Ивана разрабатывала одежду, украшения и косметику, которые продавала через телемагазины Home Shopping Network и QVC London. Также она управляла компанией моды House of Ivana.

В браке с Трампом Ивана родила троих детей: дочь Иванку и сыновей Эрика и Дональда. В 1992 году женщина рассталась с Дональдом. После этого она выпустила журнал Ivana’s Living in Style и написала несколько книг: For Love Alone, Free to Love и The Best Is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again.

Трамп расстался с Иваной в 1992 году, фото Getty Images

Также Ивана издала автобиографическую книгу "Воспитание Трамп". В ней она поделилась, как воспитывала детей вместе с Трампом в первые годы их жизни. В 2022 году Ивану нашли мертвой на лестнице возле ее дома на Мангеттене. Поговаривали, что она скончалась от сильного удара. Женщина похоронена в Бедминстерском национальном гольф-клубе Трампа.

Вторая жена Дональда Трампа

Второй избранницей бизнесмена стала актриса Марла Мэйплз, с которой он изменил Иване. Это произошло в 80-е. Марла принимала участие в конкурсах красоты, в том числе победила на "Мисс Гавайские Тропики". Также она снималась в картинах "Приказано уничтожать", "Черное и белое", "Влюбленные сердца", "Любовь и тайны Сансет Бич".

Трамп и Мэйплз, фото Getty Images

Трамп и Мэйплз поженились в 1993 году после рождения дочери Тиффани. Они сыграли роскошную свадьбу в гостинице Plaza Grand в Нью-Йорке, которую транслировали на телевидении. В 1997 году супруги оборвали отношения. Поговаривали, что причиной стала измена актрисы с ее телохранителем. В 1999 году Трамп официально расстался с Марлой. Она получила 2 миллиона долларов компенсации.

В 1999 году Трамп расстался с Мэйплз, фото Getty Images

Марла вела конкурсы красоты "Мисс Вселенная" и "Мисс США". Также она играла в лентах "Любящая Аннабель", "Няня на Рождество", "Голубые Близнецы", "Праведные драгоценные камни". Сейчас Мэйплз популяризирует здоровый образ жизни и занимается вопросами защиты окружающей среды.

Третья жена Дональда Трампа

Нынешней женой политика является модель Мелания Трамп, до замужества – Кнавс. Она родилась в Югославии и занималась модельным бизнесом. Затем Мелания переехала в США, где работала в модельном агентстве ID Models и в журнале Allure. Кнавс позировала для глянцев Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive.

Мелания Трамп в молодости, фото Getty Images

В 1998 году Мелания познакомилась с Трампом на вечеринке, посвященной Неделе моды в Нью-Йорке. Их разница в возрасте составила 24 года: модели было 28, а бизнесмену— 52. В 2004 году они обручились, а через год сыграли свадьбу. У супругов есть общий сын Бэррон Уильям.

Трамп и Мелания в 2025 году, фото Getty Images

Трамп состоит в браке с Меланией уже 20 лет. За это время он стал президентом США, а она — первой леди. Хотя в прессе периодически появляются слухи о кризисе в их браке, они остаются вместе и воспитывают сына Беррона.

