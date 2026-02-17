Зять Трампа має українське коріння: хто такий Джаред Кушнер і чому він вирішує долю війни

Кушнер має трьох дітей із донькою Трампа

Поки у Женеві проходять тристоронні переговори між делегаціями України, США та Росії щодо завершення війни, увага прикута не лише до офіційних американських дипломатів, а й до людей з найближчого оточення президента США. Серед них — Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.

Що варто знати

Попри відсутність офіційної посади, Джаред Кушнер відіграє важливу роль у просуванні мирного плану між Україною та Росією

Зять Дональда Трампа пройшов шлях від успішного бізнесмена у сфері нерухомості до одного з найвпливовіших стратегів Білого дому

Предки Кушнера мають глибоке коріння в Україні

Хто такий Джаред Кушнер

Кушнер народився 10 січня 1981 року в Лівінгстоні, штат Нью-Джерсі. Він виріс у заможній єврейській родині, здобув освіту в Гарварді та Нью-Йоркському університеті, де отримав одночасно юридичну та бізнес-ступені. У бізнесі він працював у сфері нерухомості, очолював сімейну компанію Kushner Companies та купив впливову газету The New York Observer.

Джаред Кушнер. Фото: Getty Images

Після того, як у 2016 році Дональд Трамп розпочав президентську кампанію, Кушнер став важливим стратегом та радником. Він фактично був одним із головних радників у Білому домі.

Джаред Кушнер, Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Кушнер і Іванка Трамп, старша дочка Дональда Трампа, познайомилися через спільних знайомих у 2005-му. Згодом їхні стосунки перейшли з ділових у романтичні. Іванка вирішила перейти в юдаїзм перед шлюбом, і 25 жовтня 2009 року вони одружилися в ортодоксальній єврейській церемонії, на якій були присутні сотні гостей. У подружжя троє дітей.

Джаред Кушнер, Іванка Трамп. Фото: Getty Images

Що відомо про українське коріння Кушнера

Прадід Джареда Кушнера народився у Підгайцях на Тернопільщині. Про це в коментарі Суспільному повідомив історик, краєзнавець і педагог, колишній міський голова Підгайців Степан Колодницький. За його словами, родинне коріння Кушнера пов’язане саме з цим містечком на заході України, звідки предки родини емігрували до Європи, а згодом — до Сполучених Штатів.

Джаред Кушнер. Фото: Getty Images

Кушнер бере участь у просуванні мирного плану між Росією та Україною. Також він відіграв важливу роль у досягненні припинення вогню в секторі Гази. Разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом зять Трампа бере участь у непрямих ядерних переговорах з Іраном, хоч зараз і не обіймає офіційної державної посади.

