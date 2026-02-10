Новый блеф Путина. Почему Кремль усиливает давление на Трампа
-
-
РФ пытается убедить Трампа, что для завершения войны нужно давить на Киев и Европу
Россиян убеждают, что им не стоит возлагать надежды на американского лидера Дональда Трампа, который якобы мог бы "поставить на место" Украину и Европу и "принудить Киев согласиться с требованиями Москвы".
Что нужно знать:
- Москва считает, что США не выполняют обещаний и обязательств
- Украина отказывается выводить войска, а США продолжают усиливать санкционное давление
- Переговоры Путиным используются как инструмент давления, а не путь к миру
Об этом сказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в видео на своем YouTube-канале. В нем он прокомментировал одно из последних заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп "поставил на место" европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить … Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там", — заявлял Лавров.
Портников говорит, что это не первое разочарование Кремля действиями американской стороны.
В деловой газете "Ведомости" со ссылкой на анонимного участника переговоров в Абу-Даби также подчеркивается, что Россия считает, что Соединенные Штаты не выполняют тех обещаний и обязательств, которые взяли на себя во время встречи президентов США и России.
По информации анонимного источника, близкого к российскому внешнеполитическому ведомству, Путин якобы был готов обсуждать территориальные уступки и численность украинской армии, однако ключевым условием для России оставалось полное "очищение" Донецкой области от украинских войск.
Кроме того, Кремль настаивал на экономическом сотрудничестве с США, включая снятие санкций, возвращение России на энергетические рынки и сохранение замороженных активов.
Однако Россия не увидела ни одного сигнала, что Вашингтон готов пойти навстречу Москве. Украина же в свою очередь не согласна выводить свои войска. США тем временем последовательно вытесняют России с энергетических рынков и вводят санкции.
Понимание Кремля: что осознаёт Путин
Портников говорит, что есть сразу несколько тенденций, которые можно легко отследить:
- Во-первых, российский глава Владимир Путин начинает осознавать, что при посредничестве Дональда Трампа ему не удастся добиться ни капитуляции Украины, ни прекращения военной и финансовой поддержки Киева со стороны европейских стран.
- Во-вторых, затяжная украинская оборона со временем приводит к серьёзному ухудшению экономической ситуации в России. В стране экономика и без того уже на грани выживания. И именно поэтому Кремль заинтересован в так называемом всеобъемлющем экономическом партнёрстве с Соединёнными Штатами.
- В-третьих, Путин использует переговоры между РФ и Украиной исключительно как инструмент шантажа — как против украинской стороны, так и против США, при этом не рассчитывая на достижение каких-либо конкретных или практических результатов.
Когда министр иностранных дел Российской Федерации (Сергей Лавров, — ред.) говорит о том, что вряд ли этот процесс быстро приведет к какому-то реальному результату, он прежде всего подразумевает то, что переговоры вряд ли скажутся на предвыборных позициях Дональда Трампа накануне до выборов в американский Конгресс
Журналист добавил, что главным инструментом шантажа со стороны России остаётся демонстрация Дональду Трампу того, что Москва не допустит успеха его миротворческих усилий, которые он рассчитывает завершить накануне выборов и представить как доказательство своей способности остановить российско-украинскую войну.
То есть, если Трамп действительно заинтересован в завершении войны, РФ ожидает ждет от него давления не на Россию, а на Украину и Европейский союз. Это означает попытки вынудить Киев согласиться на российские условия, которые, по расчётам Москвы, могут привести к дестабилизации внутренней ситуации в Украине и облегчить действия российских войск. Именно на эти силы Путин продолжает возлагать основные надежды.
К тому же, развёртывание новых российских сил на восточном и южном направлениях, что может свидетельствовать либо о подготовке к новому весеннему наступлению, либо о попытке усилить давление на Украину и западные страны. То есть, это новый блеф Путина.
Основные сигналы Москвы в настоящее время адресованы прежде всего президенту США и направлены на попытку склонить Вашингтон к более жёсткому давлению на Киев и его европейских союзников.
