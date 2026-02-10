Новый блеф Путина. Почему Кремль усиливает давление на Трампа

РФ пытается убедить Трампа, что для завершения войны нужно давить на Киев и Европу

Россиян убеждают, что им не стоит возлагать надежды на американского лидера Дональда Трампа, который якобы мог бы "поставить на место" Украину и Европу и "принудить Киев согласиться с требованиями Москвы".

Что нужно знать:

Москва считает, что США не выполняют обещаний и обязательств

Украина отказывается выводить войска, а США продолжают усиливать санкционное давление

Переговоры Путиным используются как инструмент давления, а не путь к миру

Об этом сказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в видео на своем YouTube-канале. В нем он прокомментировал одно из последних заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп "поставил на место" европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить … Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там", — заявлял Лавров.

Портников говорит, что это не первое разочарование Кремля действиями американской стороны.

В деловой газете "Ведомости" со ссылкой на анонимного участника переговоров в Абу-Даби также подчеркивается, что Россия считает, что Соединенные Штаты не выполняют тех обещаний и обязательств, которые взяли на себя во время встречи президентов США и России. отметил обозреватель.

По информации анонимного источника, близкого к российскому внешнеполитическому ведомству, Путин якобы был готов обсуждать территориальные уступки и численность украинской армии, однако ключевым условием для России оставалось полное "очищение" Донецкой области от украинских войск.

Кроме того, Кремль настаивал на экономическом сотрудничестве с США, включая снятие санкций, возвращение России на энергетические рынки и сохранение замороженных активов.

Однако Россия не увидела ни одного сигнала, что Вашингтон готов пойти навстречу Москве. Украина же в свою очередь не согласна выводить свои войска. США тем временем последовательно вытесняют России с энергетических рынков и вводят санкции.

Понимание Кремля: что осознаёт Путин

Портников говорит, что есть сразу несколько тенденций, которые можно легко отследить:

Во-первых, российский глава Владимир Путин начинает осознавать, что при посредничестве Дональда Трампа ему не удастся добиться ни капитуляции Украины , ни прекращения военной и финансовой поддержки Киева со стороны европейских стран.

, ни прекращения военной и финансовой поддержки Киева со стороны европейских стран. Во-вторых, затяжная украинская оборона со временем приводит к серьёзному ухудшению экономической ситуации в России . В стране экономика и без того уже на грани выживания. И именно поэтому Кремль заинтересован в так называемом всеобъемлющем экономическом партнёрстве с Соединёнными Штатами.

. В стране экономика и без того уже на грани выживания. И именно поэтому Кремль заинтересован в так называемом всеобъемлющем экономическом партнёрстве с Соединёнными Штатами. В-третьих, Путин использует переговоры между РФ и Украиной исключительно как инструмент шантажа — как против украинской стороны, так и против США, при этом не рассчитывая на достижение каких-либо конкретных или практических результатов.

Когда министр иностранных дел Российской Федерации (Сергей Лавров, — ред.) говорит о том, что вряд ли этот процесс быстро приведет к какому-то реальному результату, он прежде всего подразумевает то, что переговоры вряд ли скажутся на предвыборных позициях Дональда Трампа накануне до выборов в американский Конгресс говорит Портников.

Журналист добавил, что главным инструментом шантажа со стороны России остаётся демонстрация Дональду Трампу того, что Москва не допустит успеха его миротворческих усилий, которые он рассчитывает завершить накануне выборов и представить как доказательство своей способности остановить российско-украинскую войну.

То есть, если Трамп действительно заинтересован в завершении войны, РФ ожидает ждет от него давления не на Россию, а на Украину и Европейский союз. Это означает попытки вынудить Киев согласиться на российские условия, которые, по расчётам Москвы, могут привести к дестабилизации внутренней ситуации в Украине и облегчить действия российских войск. Именно на эти силы Путин продолжает возлагать основные надежды.

К тому же, развёртывание новых российских сил на восточном и южном направлениях, что может свидетельствовать либо о подготовке к новому весеннему наступлению, либо о попытке усилить давление на Украину и западные страны. То есть, это новый блеф Путина.

Основные сигналы Москвы в настоящее время адресованы прежде всего президенту США и направлены на попытку склонить Вашингтон к более жёсткому давлению на Киев и его европейских союзников.

