Несмотря на подорожание продуктов: что можно приготовить на ужин всего за 44 гривны (видео)

Список продуктов и нюансы подсчета – в материале.

Приготовить ужин за минимальную сумму сложно, однако можно, что особенно актуально для украинцев на фоне повышения цен. Сделать полноценный прием пищи с мясной частью и салатом можно всего за 44 гривны.

Интересный вариант показала блоггер ormandi. Она посчитала стоимость порции ужина из картофеля – традиционных зразов.

Для того чтобы приготовить ужин на одного человека, нужно 260 граммов картофеля, 30 граммов муки, пол яйца, половина луковицы и 110 граммов фарша. Как свежие овощи для более сбалансированной тарелки – сеченая пекинская капуста. Из такого количества ингредиентов у автора вышли два зраза.

Однако комментаторы указали на несколько нюансов в расходах по рецепту. Во-первых, купить половину яйца или 30 г муки нельзя. Также в рецепте не подсчитана стоимость жарки: масло и коммунальные расходы. Однако рецепт остается недорогим, несмотря на все эти нюансы.

Цены на продукты

Отметим, что в этом году в Украине цены на овощи были достаточно низкими. Осенью после сбора урожая они стоили копейки, и в феврале цены пока держатся. Из овощей можно приготовить несколько интересных блюд, рассказывал Телеграф.

Однако в 2026 году может значительно подорожать хлеб, да и мука вырастет в цене. По мнению экспертов, рост цен повлечет за собой повышение стоимости пшеницы.

Ранее "Телеграф" отмечал, что на несколько гривен вырастет стоимость бензина. Большая часть украинского бензина сейчас импортная, ведь мощности разрушены.