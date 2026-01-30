В Ростове выступал не Янукович? Был ли двойник у президента-беглеца (фото)

Слухи возникли из-за "помолодевшей" внешности и жестикуляций Януковича

Предположения о том, что политические лидеры используют двойников, давно не вызывают удивления. Ходит множество слухов о дублерах президента России Владимира Путина, а был ли когда-либо двойник у беглого президента Януковича?

Что известно:

Впервые слухи о двойнике Януковича появились в 2014 году, когда он сбежал из Украины и второй раз выступал в Ростове

Экс-нардеп Тарас Чорновил был когда-то доверенным лицом Януковича и заявил, что вместо экс-президента на пресс-конференцию вывели двойника

Был ли двойник у Виктора Януковича

После побега Виктора Януковича в 2014 году он вышел на связь из Ростова в Российской Федерации. Но его появление на второй пресс-конференции вызвало слухи о том, что вместо настоящего Януковича россияне на публику отправили его двойника.

Виктор Янукович в 2014 году в Ростове, Фото: Getty Images

Такое предположение выразил экс-нардеп Тарас Чорновил, который в свое время был доверенным лицом Януковича и входил в "Партию регионов".

По словам политика, на первой конференции выступал 100-процентный Янукович, а во второй раз на публике появился "загримированный актер", пытавшийся копировать манеру речи и повадки бывшего президента, однако он "переигрывал":

Вчера я смотрел выступление хорошего актера, который переигрывал, копируя Януковича. Может, я ошибаюсь. Может, это влияние каких-то лекарств, наркотиков, стимуляторов, но я того человека, с которым работал четыре года и за которым наблюдал следующие шесть лет, вчера в Ростове не увидел Тарас Чорновил

У Януковича мог быть двойник, Фото: Uain.press

Свидетели отмечали различия во внешности, жестах и манере выступления — отличались брови, глаза и голос. По их словам, человек на втором брифинге был ниже ростом, а Тарас Чорновил добавил, что он и выглядел на "лет 10 моложе":

Я подозреваю, что это двойник. Я не знаю, что с Януковичем: жив он или вдруг отказался играть в эту игру. Сегодня игрок уже не Янукович, а Путин Тарас Чорновил

Политик не утверждал, что Янукович может быть мертв, но не исключал, что он мог быть тяжело больным или даже парализованным, а показ "легитимного" президента был выгоден России.

Виктор Янукович, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядит старший сын Януковича. Он зарабатывает миллиарды на воровстве угля.