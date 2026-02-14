Китайский парадокс. В США объяснили, какую роль играет Пекин в войне против Украины

На фоне помощи Москве Пекин заявляет, что поддерживает территориальную целостность Украины

Посол США в НАТО Мэтью Витакер заявил, что Китай мог бы прекратить войну в Украине одним телефонным звонком в Кремль. По его словам, "эту войну полностью поддерживает Китай".

Что нужно знать:

С начала войны Китай неофициально поддерживает Россию, его помощь дает ей возможность продолжать агрессию

Официально Пекин заявляет, что он поддерживает территориальную целостность Украины

Китай уже оказывал нам гуманитарную помощь наиболее активно – в 2022 году

Китай дает возможность России продолжать войну против Украины

Об этом сообщает Bloomberg. Пекин и Москва наладили тесное сотрудничество с начала полномасштабного вторжения. При этом Россия зависит от Китая в снабжении критически важных деталей и компонентов для беспилотников и других военных материалов.

Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра прекратить эту войну, а также отрезать ему технологии двойного назначения, которые они продают... Китай мог бы прекратить покупать российскую нефть и газ, — сказал Витакер во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности

Кроме того, именно Китай является крупнейшим покупателем российской сырой нефти. Согласно данным отслеживания, в январе в китайских портах отгружалось по 1,65 млн баррелей нефти в день. Это самый высокий показатель с марта 2024 года и второй по величине месячный объем с момента вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Пекин предоставит Украине пакет помощи для энергетики

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Мюнхене встретился с министром иностранных дел Китая Ван I. После встречи Сибига заявил, что Китай может сыграть немаловажную роль в продвижении справедливого мира для Украины. Пекин якобы поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Андрей Сибига и Ван И

Глава МИД Украины также проинформировал, что Китай решил предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи. Сибига пригласил Ван I в Украину, а тот его — в Пекин.

Оказывал ли Китай Украине помощь раньше

Пекин уже оказывал Украине гуманитарную помощь во время войны. С начала полномасштабного вторжения Китай официально направил по меньшей мере четыре партии гуманитарных грузов.

Первые две партии Украина получила в марте 2022 года на общую сумму около $2,36 млн (15 млн юаней). Китай передал продукты питания, одеяла, спальные мешки и средства гигиены.

В 2023-2025 годах Китай также посылал Киеву гуманитарную помощь. Часть грузов поступала через Общество Красного Креста в Китай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходило в первый день Мюнхенской конференции безопасности. Украинскую делегацию возглавляет президент Украины Владимир Зеленский.