Не США и не НАТО. Кто действительно может стать надежным гарантом безопасности Украины

Командир 3-го армейского корпуса Жорин назвал самый надежный вариант для Киева

Главным гарантом безопасности Украины, по сути, может быть только сама Украина, ведь рассчитывать на другие страны довольно рискованное дело. Пока ни один иностранный солдат или армия не готовы отдавать свою жизнь за чужую страну.

Об этом рассказал Максим Жорин, заместитель командира 3-го армейского корпуса, главному редактору OBOZ.UAОрест Сохару. По его мнению, поддержка Украины оружием или финансовая не сравнивается с гарантиями безопасности.

Что нужно знать:

В настоящее время более или менее современную армию имеют только США

Прочная армия и экономика Украины – одна из гарантий безопасности

Война в Украине не может сравниваться с другими в мире, ведь имеет совсем другие условия

По словам Жорина, ни одна армия в мире не готова воевать за Украину. Как бы американцы или европейцы не относились к украинцам, они не понимают зачем им умирать за чужое государство. Да, были примеры вмешательства США в Иране, Афганистане или Вьетнаме, но это другая ситуация.

"Здесь была абсолютно прагматичная оценка своих условных потерь и ресурсов, которые они получают. И США на тот момент (во Вьетнаме или Иране — ред.) посчитали, что это будет им выгодно, что там жизнь их солдат будет стоить той нефти и тому подобное", — говорит военный.

Однако в случае Украины такой просчет не сработает. Более того, война в Украине или Иране — это абсолютные разные истории, которые нельзя сравнивать. По мнению Жорина, не следует забывать, что тот уровень боевых действий, который сейчас находится на нашей территории, достаточно высок.

"Это не украсть Мадуро (президента Венесуэлы — ред.) с одним отрядом спецназовцев. Этот отряд на этой войне может закончиться просто через две минуты и от него ничего не останется. Это вот такая война. Здесь совершенно другие условия и правила", — говорит военный.

Жорин назвал основные гарантии безопасности, на которые Украина может положиться:

Самое главное – украинские Силы обороны, их построение, их модернизация, их усиление и так далее. Армия Украины — самый большой гарант безопасности и самый надежный в вопросе с Россией. Но здесь не следует забывать, что большую роль играет поддержка партнеров. Так как армию надо усиливать.

Второй элемент – это экономическая составляющая. Сейчас наше государство не может обеспечить все, что нужно, не говоря о перспективах. Поэтому финансовая поддержка союзников очень важна.

Третье — украинцы должны понимать, что из всех условных гарантов безопасности Украины только у США есть более или менее современная армия и оружие. Эта страна продолжает развивать свой военно-оборонный комплекс в отличие от Европы и НАТО.

"Я не очень уверен, что солдаты НАТО выдержат и смогут чем-нибудь серьезно в этом помочь. Но поддержать и построить нормальную украинскую армию, которая будет гарантией нашей безопасности — другой вопрос. Это можно сделать", — резюмирует военный.

