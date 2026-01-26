Влюбленные и счастливые: как в день свадьбы выглядели Орест Саламаха и его жена Анна (фото)
Свадебное торжество было пышным и богатым
В воскресенье, 25 января, в Сокольниках около Львова в дорожно-транспортном происшествии погиб 34-летний народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха. Известно, что он двигался на квадроцикле, потом внезапно вылетел на встречную полосу и влетел в маршрутку. У нардепа осталась жена Анна и трое маленьких детей.
"Телеграф" рассказывает, как Орест Саламаха и его избранница выглядели в день свадьбы.
Орест Саламаха и его свадьба
Нардеп и его жена Анна активно вели соцсети и делились фотографиями со свадьбы на своих страницах в Instagram. Вероятно, торжество проходило 22 октября 2018 года, ведь большинство фото было запощено в соцсети именно в этот день.
Из геолокации видно, что свадьбу Саламахи праздновали в загородном отельно-ресторанном комплексе "Панська гора".
Также есть фото с венчания в храме, где отец невесты торжественно вел ее к алтарю.
Много снимков с самого торжества с родственниками и друзьями. Также есть неформальные фотографии жениха и невесты — видно, что они влюбленные и счастливые.
Отметим, что с 2018 года после свадьбы у пары родились уже трое детей: два сына и дочь. Фото с ними также есть в соцсетях Ореста и Анны.
