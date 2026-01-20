Норвегія готується до війни. Які в неї суперечки з Росією та чому це можливо

У Норвегії назвали безпекову ситуацію найгіршою з часів Другої світової

В Норвегії громадян сповістили про можливість конфіскації майна в разі війни. Ця країна має спільний кордон з Росією та давні територіальні суперечки, частину з яких досі не владнали.

Що потрібно знати:

Норвегія має 198 км сухопутного та спільний морський кордон із Росією в Арктиці

Поруч розташований Кольський півострів із російськими військовими базами

Окремою точкою напруження залишається архіпелаг Шпіцберген і акваторія навколо нього

"В найгіршому випадку Норвегія має бути готова до війни", — цитує Euronews голову військової логістичної організації Андерса Єрнберга. Він зазначив, що ситуація в безпеці найбільш серйозна з часів Другої світової. Загалом має надійти 13,5 тисяч таких сповіщень.

Норвегія має спільний морський кордон та 198-кілометровий сухопутний кордон з Росією на Крайній Півночі. При цьому межує вона не аби з яким регіоном — Кольським півостровом, де розташовані російські бази підводних човнів та ядерні сили. Тож це додатковий стимул для країни нарощувати військову та цивільну готовність.

Кордон Росії та Норвегії/ Фото: sovereignlimits

Норвегія має стратегічно важливу позицію в Арктиці, яку зробила головним пріоритетом безпеки. В межах посилення обороноздатності, Норвегія співпрацює з Британією, Канадою, США та скандинавськими країнами, зокрема у межах NORDEFCO, щоб забезпечити військову присутність в регіоні Баренцевого моря. Наприклад, з Великою Британією Норвегія захищатиме підводну інфраструктуру — кабелі та трубопроводи — від загроз з російського та китайського боку. Країни також провели спільні навчання через потенційну російську загрозу.

Територіальні суперечки Норвегії та Росії

Норвегія та Росія мали тривалу територіальну суперечку до 2010 року з приводу морського кордону в Баренцевому морі. Це територія багата на приблизно 30% світових запасів нафти й газу та рибу, і обидві країни претендували на економічну експлуатацію. Проте питання залишились — зокрема щодо Шпіцбергену або ж Свальбарду, як кажуть в Норвегії.

Шпіцберген на карті/ Фото: geology.com

Це суверенна територія Норвегії з 1920 року, але Росія, як і ще понад 40 країн, має право використовувати ресурси. Росія наразі активно використовує це право. В договорі зазначено, що ця територія не може використовуватися для військових цілей та мати військові бази чи фортифікації. Цікаво, що саме на Шпіцбергені знаходиться насінневе сховище світу на випадок катастрофи.

Основа суперечки РФ та Норвегії — у використанні морського простору навколо архіпелагу. На думку росіян, вони мають право на використання ресурсів, з норвезького погляду — острів островом, а в морях — діє суверенітет. Спроби Росії показові тим, що морські кордони проходять в межах вод біля Гренландії.

Зазначимо, у 2022 році, вже після вторгнення в Україну, президент РФ Володимир Путін підписав нову Морську доктрину, в ній, серед іншого, йдеться про активізацію економічної діяльності на острові. Зазначимо, Росія має там консула та навіть проводила "парад перемоги" в травні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме активізацію діяльності Росії та Китаю, президент США Дональд Трамп називає однією з причин свого інтересу до Гренландії. Ця територія також може потенційно розглядатись як необхідна для безпеки США.