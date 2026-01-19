Сменила искусство на помощь "Птицам Мадяра": что известно о жене Роберта Бровди

В браке Наталья и Роберт уже более 30 лет

Роберт "Мадьяр" Бровди — Герой Украины, офицер ВСУ, командир и основатель подразделения ударных БПЛА "Птицы Мадяра", а ныне командующий Сил беспилотных систем. Он уже почти 30 лет состоит в браке с общественным деятелем, меценаткой и женщиной, которая сопровождала его во все важные этапы жизни и родила двоих детей.

Что следует знать

Наталья Бровди вместе с мужем воспитывает двух сыновей

До начала великой войны супруги развивали украинское искусство через собственный арт-фонд, но после 24 февраля 2024 года Наталья посвятила себя помощи войску

Избранницу "Мадяра" зовут Наталья. О том, как они познакомились в открытых источниках деталей нет. Однако известно, что их брак длится почти три десятилетия, и за это время у супругов родились два сына — Эдгар и Ален.

Роберт Бровди с женой и детьми. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровди

До полномасштабного вторжения Наталья была активна в культурных кругах. Вместе с мужем в 2016 году они основали арт-фундацию Brovdi Art, цель которой — поддержка молодых украинских художников, развитие современного искусства и популяризация Закарпатской художественной школы. Один из важнейших проектов фонда — международный конкурс "Серебряный мольберт", во время которого объединились художники из Украины, Польши, Румынии, Венгрии и Словакии.

Роберт "Мадьяр" Бровди и его жена Наталья. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровди

В мирное время Наталья посещала публичные мероприятия, светские показы и культурные события в Киеве. Она — поклонница украинских дизайнеров.

Роберт Бровди, Наталья Бровди. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровди

" До 24 февраля мы часто видели Наталью на светских мероприятиях в Киеве, в total-look от FROLOV, – она большой друг бренда и позировала фотографам в кутюрных платьях с кристаллами, покорившими весь мир задолго до того, как это сделала Бейонсе. Тогда она могла себе позволить выбирать – выйти ей сегодня в мир, или выйти ей сегодня в мир, или выйти ей сегодня в мир, или выйти ей сегодня в мир, или выйти ей сегодня в мир, или. В первый день вторжения он пошел защищать страну. Она пошла за ним", — делилась редакция BESTIN.UA в 2023 году.

Роберт "Мадьяр" Бровди и его жена Наталья. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровди

Чем занимается Наталья Бровди сейчас

С началом полномасштабной войны 24 февраля 2022 года жизнь супругов радикально изменилась. Уже в первые дни Роберт Бровди ушел на фронт, а Наталья фактически отправилась за ним — но не как тень, а как активная поддержка.

Она приобщалась к мерам поддержки военных, способствовала организации культурных проектов, поднимающих моральный дух защитников, и всячески помогала развитию инициативы "Птицы Мадяра" — подразделения беспилотной разведки и ударных дронов, возглавляемого ее мужем. Роберт в соцсетях неоднократно называл Наталию "ангелом" и "оберегом" 414-й бригады.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Леонида Кравчука, которая всегда была в его тени.