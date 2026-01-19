Змінила мистецтво на допомогу "Птахам Мадяра": що відомо про дружину Роберта Бровді

У шлюбі Наталія та Роберт вже понад 30 років

Роберт "Мадяр" Бровді — Герой України, офіцер ЗСУ, командир і засновник підрозділу ударних БПЛА "Птахи Мадяра", а нині командувач Сил безпілотних систем. Він вже майже 30 років перебуває у шлюбі із громадською діячкою, меценаткою і жінкою, яка супроводжувала його у всі важливі етапи життя і народила двох дітей.

Що варто знати

Наталія Бровді разом із чоловіком виховує двох синів

До початку великої війни подружжя розвивало українське мистецтво через власну арт-фундацію, але після 24 лютого 2024 року Наталія присвятила себе допомозі війську

Обраницю "Мадяра" звати Наталія. Про те, як вони познайомилися, у відкритих джерелах деталей немає. Однак відомо, що їхній шлюб триває майже три десятиліття, і за цей час у подружжя народилися двоє синів — Едгар і Ален.

Роберт Бровді з дружиною і дітьми. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровді

До повномасштабного вторгнення Наталія була активною в культурних колах. Разом із чоловіком у 2016 році вони заснували арт-фундацію Brovdi Art, мета якої — підтримка молодих українських художників, розвиток сучасного мистецтва та популяризація Закарпатської художньої школи. Один із найважливіших проєктів фундації — міжнародний конкурс "Срібний мольберт", під час якого об'єдналися митці з України, Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Роберт "Мадяр" Бровді і його дружина Наталія. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровді

У мирний час Наталія також відвідувала публічні заходи, світські покази та культурні подіяї у Києві. Вона — прихильниця українських дизайнерів.

Роберт Бровді, Наталія Бровді. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровді

"До 24 лютого ми часто бачили Наталю на світських заходах у Києві, в total-look від FROLOV, – вона великий друг бренду і позувала фотографам у кутюрних сукнях з кристалами, що підкорили весь світ задовго до того, як це зробила Бейонсе. Тоді вона могла собі дозволити обирати – вийти їй сьогодні у світ, чи провести час зі своєю родиною. Сьогодні вона обирати не може, як і її чоловік… В перший день вторгнення він пішов захищати країну. Вона пішла за ним", — ділилася редакція BESTIN.UA у 2023 році.

Роберт "Мадяр" Бровді і його дружина Наталія. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровді

Чим займається Наталія Бровді зараз

З початком повномасштабної війни 24 лютого 2022 року життя подружжя радикально змінилося. Уже в перші дні Роберт Бровді пішов на фронт, а Наталія фактично "вирушила за ним" — але не як тінь, а як активна підтримка.

Вона долучалася до заходів на підтримку військових, сприяла організації культурних проєктів, що піднімали моральний дух захисників, та всіляко допомагала розвитку ініціативи "Птахи Мадяра" — підрозділу безпілотної розвідки й ударних дронів, який очолює її чоловік. Роберт у соцмережах неодноразово називав Наталію "янголом" і "оберегом" 414-ї бригади.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Леоніда Кравчука, яка завжди була в його тіні.