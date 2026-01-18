Более полувека были вместе: что известно о жене Леонида Кравчука, которая была в его тени

Избранница первого президента крайне редко появлялось на публике

Леонид Кравчук – первый президент Украины, который прожил в браке с женой 65 лет, до самой смерти. Его избранница никогда не была публичным человеком, не сражалась за внимание перед камерами и не играла роль "первой леди".

Что следует знать

Несмотря на статус первой леди, Антонина Кравчук сознательно избегала камер, официальных визитов и никогда не давала интервью

Жена первого президента Украины не была домохозяйкой, пока муж строил карьеру — она реализовала себя как ученая

Супруги прожили в браке 65 лет, а их отношения начались в университете

Что известно о жене Леонида Кравчука

Антонина Кравчук (в девичестве Мишура) родилась 3 ноября 1935 года в селе Выры (сейчас Сумская область). И хотя она всегда была в тени мужа, она кандидатка экономических наук и преподавательница экономики в Киевском университете им. Тараса Шевченко.

Леонид Кравчук с супругой в молодости. Фото: fw-daily.com

Антонина познакомилась с Леонидом Макаровичем еще в университете. Они поженились в 1957 году, когда оба были студентами. Через два года у супругов родился сын Александр, а позже — внуки и правнучка.

Когда в декабре 1991 года Леонид Кравчук стал первым президентом независимой Украины, Антонина стала первой леди. Но она не хотела быть публичной фигурой — от официальных мер почти всегда отказывалась, не сопровождала мужчину на визитах и не давала "классических" интервью.

Леонид Кравчук с супругой Антониной. Фото: Viva

Во время инаугурации 1991 года она была рядом, но оставалась совершенно молчаливой – Антонина Кравчук не обратилась к публике ни словом. Вообще за всю политическую дистанцию Леонида Кравчука ее публичные появления можно пересчитать на пальцах одной руки. Единственное исключение – короткое интервью в телепрограмме, где гостем был сам президент.

Леонид Кравчук и его супруга Антонина. Фото: unp.org.ua

Вне камер ее жизнь была значительно активнее. Антонина работала преподавательницей в Государственной академии жилищно-коммунального хозяйства, а также присоединилась к созданию журнала Персонал и педагогического еженедельника Персонал Плюс.

Антонина Кравчук на прощании с мужем в мае 2022 года. Фото: Getty Images

Сейчас Антонине Кравчук 90 лет. Она проживает в Киеве и по-прежнему не появляется на публике.

