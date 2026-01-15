Защитила диссертацию и занимается бизнесом: как выглядит и что известно о жене главы Харьковской ОВА Синегубова

Женщина родила двоих детей и занимается преподавательской деятельностью

Олег Синегубов — глава Харьковской областной военной администрации. Он занял эту должность до начала полномасштабной войны — в 2021 году, а до того с 2019 года возглавлял Полтавскую ОВА. О личной жизни чиновника информации немного, известно, что он женат и имеет двух детей.

Что стоит знать:

Анна Журавлева — кандидат медицинских наук и доцент Харьковского медуниверситета

Супруга Олега Синегубова занимается бизнесом и владеет несколькими компаниями

Семья воспитывает двух сыновей, родившихся в 2016 и 2020 годах

"Телеграф" рассказывает, что известно о жене Синегубова, как она выглядит и чем занимается.

Олег Синегубов. Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg/

Жена Синегубова — что о ней известно?

Избранницу Олега Синегубова зовут Анна Журавлева. Она ведет непубличный образ жизни, поэтому и информации о ней очень мало. Как они познакомились с чиновником неизвестно, как и точная дата свадьбы. Однако, первый сын Александр в семье появился в 2016 году, так что можно предположить, что поженились они за некоторое время до этого. К слову, второй ребенок — сын Артем у пары родился в 2020 году.

Олег Синегубов и его жена Анна Журавлева. Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg/

Известно, что Журавлева занимается предпринимательской деятельностью. Она является конечным бенефициаром компаний ООО "Сибоней Лимитед" и ООО "Сегура-Капитал". Также Анна известна, как преподаватель в Харьковской медицинском университете.

В этом учебном заведении она защитила диссертацию и теперь является кандидатом медицинских наук и доцентом. Журавлева работает на кафедре внутренней медицины №3 и эндокринологии в Харьковском национальном медицинском университете (ХНМУ).

Анна Журавлева. Фото: скриншот с сайта ukrgastro.com.ua

Чем владеет Анна Журавлева?

О материальном положении жены Синегубова можно судить из его деклараций. Согласно документам, во владении Журавлевой есть как минимум две квартиры в Харькове, одна из которых более 156 кв. м; нежилое помещение (около 233 кв. м) и несколько земельных участков (в самом Харькове и в поселке Черкасская Лозовая).

В декларациях Синегубова ранее также фигурировал автомобиль Porsche Cayenne. Кроме того известно, что Анна Журавлева декларировала значительные суммы сбережений наличными. В частности, за 2023 год указывались 255 тысяч долларов США и более 500 тысяч гривен.

Анна Журавлева. Фото: https://knmu.edu.ua/

