Забросила карьеру ради семейного очага: как выглядит жена мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива

Женщина родила двоих детей и стала домохозяйкой

Руслан Марцинкив — многолетний городской глава Ивано-Франковска, который впервые был избран в 2015 году, а потом переизбран в 2020 на еще один срок. Он приверженец семейных ценностей и не раз попадал в скандалы из-за этого. У самого чиновника есть жена Оксана и двое детей.

Что стоит знать:

Оксана Марцинкив состоит в браке с мэром Ивано-Франковска с 2001 года

Супруга мэра имеет два образования, но сейчас посвятила себя семье и хобби

У пары двое детей — взрослый сын Святослав и маленькая дочь Соломия

"Телеграф" рассказывает, что известно об Оксане Марцинкив, как она выглядит и чем занимается.

Жена мэра Марцинкива — что о ней известно?

Оксана Марцинкив родилась 21 января 1979 года в поселке Отыния Ивано-Франковской области, через два дня ей исполнится 47 лет. С будущим мужем они познакомились в студенческие годы, а в 2001 году официально поженились.

Свадьба Руслана Марцинкива и его жены Оксаны. Фото: открытые источники

Известно, что жена мэра имеет два высших образования: она ландшафтный дизайнер и специалист по бухгалтерскому учету и аудиту. Свою карьеру она начинала в 2007 году с должности руководителя службы занятости в Ивано-Франковском Центре социальных служб для семьи, детей и молодежи. Затем с 2008 по 2011 год работала менеджером в типографии "Місто НВ". Потом до 2016 года занималась индивидуальным предпринимательством.

Со временем Оксана Марцинкив забросила карьеру и бизнес и посвятила себя семье и домашнему очагу. Как признавалась жена мэра Ивано-Франковска в интервью, для нее это "лучшая работа".

Однако, даже будучи домохозяйкой, жена мэра имеет интересные увлечения. Так, она сама конструирует и шьет одежду и большая часть ее гардероба — собственноручно сделанные вещи. Кроме того, как рассказывала Оксана в том же интервью, она любит комнатные растения — их в доме несколько десятков.

У Руслана Марцинкива и его жены двое детей с большой разницей в возрасте. Сын Святослав родился в 2002 году, сейчас он учится в Ивано-Франковском национальном медицинском университете. А дочь Соломия родилась в 2019 году, сейчас ей 6 лет.

Семья Руслана Марцинкива. Фото из открытых источников

