С одной прожил 34 года, а вторая была моложе на 19 лет: что известно о женах экс-мэра Киева Черновецкого

У бывшего политика в целом трое детей и много внуков

Леонид Черновецкий — скандально известный политик, который был мэром Киева с 2006 по 2012 год. О его политической деятельности много информации, а вот о личной жизни известно не слишком много. У экс-мэра было две официальные жены и есть трое детей — дочь и два сына, а теперь еще и восемь внуков.

Что стоит знать:

Первая жена Алина Айвазова и её отец помогли Черновецкому построить карьеру и бизнес

Со второй женой, Еленой Савчук, политик расписался в секретном режиме сразу после развода

Сейчас экс-мэр живет за границей и искал помощницу по хозяйству "с функциями жены"

"Телеграф" рассказывает, что известно о женах Леонида Черновецкого и где он сейчас.

Леонид Черновецкий. Фото: https://www.facebook.com/chernovetskiy.ua/

Первая жена — Алина Айвазова

Алина Айвазова — дочь богатого грузинского бизнесмена Степана Айвазова. И как говорили, именно она и ее отец сыграли ключевую роль в становлении Черновецкого как политика и потом мэра Киева. Алина и Леонид познакомились, когда были студентами Харьковского юридического института, а поженились в 1977 году.

Алина Айвазова. Фото: открытые источники

Примечательно, что женщина принципиально не взяла фамилию мужа из-за уважения к своему отцу. Также известно, что во время брака с Черновецким Алина занималась бизнесом и была соучредителем семейных активов (включая "Правэкс-Банк"). Кроме того, она родила мужу двоих детей: дочь Кристину и сына Степана.

Алина Айвазова. Фото: открытые источники

Пара прожила в браке 34 года, однако, как позже признавалась Айвазова, фактически они не жили вместе как муж и жена последние 8 лет перед официальным разводом.

Развелись Черновецкий и Айвазова в декабре 2011 года и практически сразу после этого на тот момент еще мэр Киева женился на другой женщине.

Леонид Черновецкий и Алина Айвазова. Фото: открытые источники

Вторая жена — Елена Савчук

Второй избранницей Черновецкого стала бывшая сотрудница Киевской городской государственной администрации Елена Савчук. Сам политик рассказывал, что впервые увидел Елену в храме, а позже предложил ей встречаться после встречи на его дне рождения.

Леонид Черновецкий и Елена Савчук. Фото: открытые источники

Они поженились 30 января 2012 года. Регистрация прошла в Печерском ЗАГСе Киева в понедельник (неприемный день), чтобы избежать публичности.

В отличие от первой жены, Елена взяла фамилию мужа и стала Савчук-Черновецкой. Известно, что она была младше мужа на 19 лет. В этом браке в 2014 году родился еще один сын Черновецкого, которого назвали Гавриилом.

Леонид Черновецкий и беременная Елена Савчук. Фото: открытые источники

Неизвестно, распался этот брак или нет, однако в 2021 году Черновецкий, который уехал жить в Израиль, выставил вакансию. В ней он написал, что ищет личную помощницу с "функциями жены". При этом он уточнил, что нужна женщина, которая будет ухаживать за ним и поддерживать уют в доме, но при этом заявил, что ищет не любовницу, а помощницу.

Леонид Черновецкий и Елена Савчук. Фото: открытые источники

