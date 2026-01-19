Закинула кар’єру заради сімейного вогнища: як виглядає дружина мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа

Жінка народила двох дітей та стала домогосподаркою

Руслан Марцінків — багаторічний міський голова Івано-Франківська, який вперше був обраний 2015 року, а потім переобраний 2020 року на ще один термін. Він прихильник сімейних цінностей і не раз потрапляв у скандали через це. У самого чиновника є дружина Оксана та двоє дітей.

Що варто знати:

"Телеграф" розповідає, що відомо про Оксану Марцінків, як вона виглядає і чим займається.

Дружина мера Марцинківа — що про неї відомо?

Оксана Марцінків народилася 21 січня 1979 року у селищі Отинія Івано-Франківської області, за два дні їй виповниться 47 років. З майбутнім чоловіком вони познайомилися у студентські роки, а 2001 року офіційно одружилися.

Весілля Руслана Марцінківа та його дружини Оксани. Фото: відкриті джерела

Відомо, що дружина мера має дві вищі освіти: вона ландшафтна дизайнерка і спеціалістка з бухгалтерського обліку та аудиту. Свою кар’єру вона розпочинала у 2007 році з посади керівника служби зайнятості в Івано-Франківському Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. З 2008 по 2011 рік працювала менеджером у друкарні "Місто НВ". Потім до 2016 року займалася приватним підприємництвом.

Згодом Оксана Марцінків закинула кар’єру та бізнес і присвятила себе родині та домашньому вогнищу. Як зізнавалася дружина мера Івано-Франківська в інтерв’ю, для неї це "найкраща робота".

Однак навіть будучи домогосподаркою, дружина мера має цікаві захоплення. Так, вона сама конструює і шиє одяг і більшість її гардеробу — власноруч зроблені речі. Крім того, як розповідала Оксана у тому ж інтерв’ю, вона любить кімнатні рослини — їх у хаті кілька десятків.

У Руслана Марцінківа та його дружини двоє дітей із великою різницею у віці. Син Святослав народився 2002 року, зараз він навчається в Івано-Франківському національному медичному університеті. А дочка Соломія народилася у 2019 році, зараз їй 6 років.

Сім’я Руслана Марцінківа. Фото з відкритих джерел

