Закинула кар’єру заради сімейного вогнища: як виглядає дружина мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа
Жінка народила двох дітей та стала домогосподаркою
Руслан Марцінків — багаторічний міський голова Івано-Франківська, який вперше був обраний 2015 року, а потім переобраний 2020 року на ще один термін. Він прихильник сімейних цінностей і не раз потрапляв у скандали через це. У самого чиновника є дружина Оксана та двоє дітей.
Що варто знати:
- Оксана Марцінків перебуває у шлюбі з мером Івано-Франківська з 2001 року
- Дружина мера має дві освіти, але зараз присвятила себе сім’ї та хобі
- У пари двоє дітей – дорослий син Святослав та маленька дочка Соломія
"Телеграф" розповідає, що відомо про Оксану Марцінків, як вона виглядає і чим займається.
Дружина мера Марцинківа — що про неї відомо?
Оксана Марцінків народилася 21 січня 1979 року у селищі Отинія Івано-Франківської області, за два дні їй виповниться 47 років. З майбутнім чоловіком вони познайомилися у студентські роки, а 2001 року офіційно одружилися.
Відомо, що дружина мера має дві вищі освіти: вона ландшафтна дизайнерка і спеціалістка з бухгалтерського обліку та аудиту. Свою кар’єру вона розпочинала у 2007 році з посади керівника служби зайнятості в Івано-Франківському Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. З 2008 по 2011 рік працювала менеджером у друкарні "Місто НВ". Потім до 2016 року займалася приватним підприємництвом.
Згодом Оксана Марцінків закинула кар’єру та бізнес і присвятила себе родині та домашньому вогнищу. Як зізнавалася дружина мера Івано-Франківська в інтерв’ю, для неї це "найкраща робота".
Однак навіть будучи домогосподаркою, дружина мера має цікаві захоплення. Так, вона сама конструює і шиє одяг і більшість її гардеробу — власноруч зроблені речі. Крім того, як розповідала Оксана у тому ж інтерв’ю, вона любить кімнатні рослини — їх у хаті кілька десятків.
У Руслана Марцінківа та його дружини двоє дітей із великою різницею у віці. Син Святослав народився 2002 року, зараз він навчається в Івано-Франківському національному медичному університеті. А дочка Соломія народилася у 2019 році, зараз їй 6 років.
