Захистила дисертацію і займається бізнесом: як виглядає та що відомо про дружину голови Харківської ОВА Синєгубова

Олег Синєгубов – голова Харківської обласної військової адміністрації. Він обійняв цю посаду до початку повномасштабної війни – у 2021 році, а до того з 2019 року очолював Полтавську ОДА. Про особисте життя чиновника інформації небагато, відомо, що він одружений і має двох дітей.

Дружина Олега Синєгубова — кандидатка медичних наук та доцент Харківського медуніверситету

Анна Журавльова займається бізнесом та володіє декількома компаніями

Сім’я виховує двох синів, які народилися у 2016 та 2020 роках

Олег Синєгубов. Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg/

Дружина Синєгубова – що про неї відомо?

Обраницю Олега Синєгубова звуть Ганна Журавльова. Вона веде непублічний спосіб життя, тому інформації про неї дуже мало. Як вони познайомились із чиновником невідомо, як і точна дата весілля. Проте, перший син Олександр у родині з’явився у 2016 році, тож можна припустити, що одружилися вони за деякий час до цього. До речі, друга дитина — син Артем у пари народився 2020 року.

Олег Синєгубов та його дружина Ганна Журавльова. Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg/

Відомо, що Журавльова займається підприємницькою діяльністю. Вона є кінцевим бенефіціаром компаній ТОВ "Сібоней Лімітед" та ТОВ "Сегура-Капітал". Також Ганна відома як викладач у Харківському медичному університеті.

У цьому навчальному закладі вона захистила дисертацію і наразі є кандидатом медичних наук та доцентом. Журавльова працює на кафедрі внутрішньої медицини №3 та ендокринології у Харківському національному медичному університеті (ХНМУ).

Анна Журавльова. Фото: скріншот із сайту ukrgastro.com.ua

Чим володіє Анна Журавльова?

Про матеріальне становище дружини Синєгубова можна судити з його декларацій. Згідно з документами, у власності Журавльової є як мінімум дві квартири у Харкові, одна з яких понад 156 кв. м; нежитлове приміщення (близько 233 кв. м) та кілька земельних ділянок (у самому Харкові та селищі Черкаська Лозова).

У деклараціях Синєгубова раніше фігурував автомобіль Porsche Cayenne. Крім того, відомо, що Ганна Журавльова декларувала значні суми заощаджень готівкою. Зокрема, за 2023 рік зазначалося 255 тисяч доларів США та понад 500 тисяч гривень.

Анна Журавльова. Фото: https://knmu.edu.ua/

