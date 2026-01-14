Майже 30 років при владі. У якому віці Юлія Тимошенко стала депутатом і скільки їй зараз (фото)
Політикиня розпочинала свою кар’єру наприкінці 90-х років
Юлія Тимошенко – справжня ветеранка української політики. Вона двічі ставала прем’єр-міністром та була депутаткою семи скликань Верховної Ради. У вівторок, 13 січня, почала поширюватися інформація, що до Тимошенко з обшуками прийшли НАБУ та САП – лідерку "Батьківщини" підозрюють у корупції.
Що варто знати:
- Юлія Тимошенко перебуває в українській політиці вже 29 років
- Вона двічі обіймала посаду прем'єр-міністра і була депутаткою семи скликань
- В останні роки політик змінила імідж, відмовившись від своєї знаменитої коси
"Телеграф" розповідає, що відомо про політичну діяльність Юлії Тимошенко, коли вона вперше стала депутаткою і як змінилася за цей час.
Юлія Тимошенко – майже 30 років у політиці
Юлія Тимошенко народилася 27 листопада 1960 року, зараз їй 65 років. Майже половину свого життя вона у політиці, а якщо точніше 29 років. Офіційно її політична кар’єра розпочалася у січні 1997 року, коли вона вперше стала народною депутаткою України.
Загалом за свою кар’єру вона була депутаткою семи скликань Верховної Ради. Тимошенко пропустила лише одне скликання парламенту (VII скликання) у 2012-2014 роках, бо на той час сиділа у в’язниці.
Також за свою кар’єру Юлія Володимирівна двічі ставала прем’єр-міністеркою України — у 2005 та 2007-2010 роках — і стала першою жінкою на цій посаді в історії країни.
Практично від початку своєї політичної діяльності Тимошенко створила партію "Батьківщина", яку всі ці роки очолює. Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" з’явилось у 1999 році і продовжує діяти й тепер, а Юлія Володимирівна залишається його незмінною лідеркою.
Як змінювалася Тимошенко та яка вона зараз?
Юлія Тимошенко прийшла до парламенту, коли їй було 36 років. З перших років політичної кар’єри у неї з’явився фірмовий стиль — коса-бублик, обвита довкола голови. Вона стала справжньою візитною карткою Тимошенко та довгі роки була головною зачіскою політикині.
При цьому депутатка весь час дотримувалася підкреслено ділового стилю, виглядала елегантно та стримано. Проте за Тимошенко неодноразово помічали любов до дорогих брендів одягу. Вона часто з’являлася в парламенті у вбранні від Louis Vuitton та інших елітних брендів за тисячі доларів.
Однак час коси-бублика минув і в останні роки Тимошенко все рідше з’являється з нею на публіці. Тепер вона віддає перевагу розпущеному прямому волоссю, зібраному в низький хвіст, або з’являється на людях зі складними сучасними укладками. Незмінною залишається любов Юлії Володимирівни до дорогих брендів одягу та її стриманий діловий стиль.
