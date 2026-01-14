Майже 30 років при владі. У якому віці Юлія Тимошенко стала депутатом і скільки їй зараз (фото)

Політикиня розпочинала свою кар’єру наприкінці 90-х років

Юлія Тимошенко – справжня ветеранка української політики. Вона двічі ставала прем’єр-міністром та була депутаткою семи скликань Верховної Ради. У вівторок, 13 січня, почала поширюватися інформація, що до Тимошенко з обшуками прийшли НАБУ та САП – лідерку "Батьківщини" підозрюють у корупції.

Що варто знати:

Юлія Тимошенко перебуває в українській політиці вже 29 років

Вона двічі обіймала посаду прем'єр-міністра і була депутаткою семи скликань

В останні роки політик змінила імідж, відмовившись від своєї знаменитої коси

"Телеграф" розповідає, що відомо про політичну діяльність Юлії Тимошенко, коли вона вперше стала депутаткою і як змінилася за цей час.

Юлія Тимошенко. Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко – майже 30 років у політиці

Юлія Тимошенко народилася 27 листопада 1960 року, зараз їй 65 років. Майже половину свого життя вона у політиці, а якщо точніше 29 років. Офіційно її політична кар’єра розпочалася у січні 1997 року, коли вона вперше стала народною депутаткою України.

Загалом за свою кар’єру вона була депутаткою семи скликань Верховної Ради. Тимошенко пропустила лише одне скликання парламенту (VII скликання) у 2012-2014 роках, бо на той час сиділа у в’язниці.

Юлія Тимошенко у молодості. Фото: Getty Images

Також за свою кар’єру Юлія Володимирівна двічі ставала прем’єр-міністеркою України — у 2005 та 2007-2010 роках — і стала першою жінкою на цій посаді в історії країни.

Практично від початку своєї політичної діяльності Тимошенко створила партію "Батьківщина", яку всі ці роки очолює. Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" з’явилось у 1999 році і продовжує діяти й тепер, а Юлія Володимирівна залишається його незмінною лідеркою.

Юлія Тимошенко із фірмовою косою. Фото: Getty Images

Як змінювалася Тимошенко та яка вона зараз?

Юлія Тимошенко прийшла до парламенту, коли їй було 36 років. З перших років політичної кар’єри у неї з’явився фірмовий стиль — коса-бублик, обвита довкола голови. Вона стала справжньою візитною карткою Тимошенко та довгі роки була головною зачіскою політикині.

Юлія Тимошенко і її фірмова коса. Фото: Getty Images

При цьому депутатка весь час дотримувалася підкреслено ділового стилю, виглядала елегантно та стримано. Проте за Тимошенко неодноразово помічали любов до дорогих брендів одягу. Вона часто з’являлася в парламенті у вбранні від Louis Vuitton та інших елітних брендів за тисячі доларів.

Юлія Тимошенко вбрана у Louis Vuitton. Фото: ТСН

Однак час коси-бублика минув і в останні роки Тимошенко все рідше з’являється з нею на публіці. Тепер вона віддає перевагу розпущеному прямому волоссю, зібраному в низький хвіст, або з’являється на людях зі складними сучасними укладками. Незмінною залишається любов Юлії Володимирівни до дорогих брендів одягу та її стриманий діловий стиль.

Юлія Тимошенко у Верховній Раді. Фото: Getty Images

Так зараз виглядає Юлія Тимошенко. Фото: Getty Images

