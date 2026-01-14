Ця Рада потрібна лише для одного – експерт про скандал із Тимошенко та про те, що далі

Загальноукраїнський порядок денний можуть задавати тільки антикорупціонери та президент

Історія з ймовірним викриттям на корупції глави фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, свідчить про те, що в Україні де-факто створена нова гілка влади — антикорупційна. Історія з Тимошенко — лише перша серія.

Що треба знати:

Тимошенко підтвердила обшук у партійному офісі "Батьківщини"

НАБУ та САП раніше заявили, що викрили на корупції керівника однієї з фракцій Верховної Ради

На думку Денисенка, це лише початок, за Тимошенко можуть піти нові викриття у Раді

Про це на своїй Facebook-сторінці пише екснардеп, ексрадник голови Міністерства внутрішніх справ та письменник Вадим Денисенко. На його думку, зараз в Україні виникла реальність, коли антикорупційні органи утверджують не лише свою окрему вертикаль, але є окремою гілкою влади.

Денисенко наголошує, що після справи Тимура Міндіча стало ясно, що попри низьку електоральну підтримку, загальноукраїнський порядок денний можуть задавати тільки антикорупціонери та президент. Останній — переважно через зовнішню політику.

В підвішеному стані знаходиться, як мені здається, мінімум, половина Ради. І ми порційно будемо бачити наступні серії. Зрештою, виходячи з сьогоднішніх реалій, цей парламент потрібен тільки для одного: для голосування за ратифікацію мирного договору. Правда, поки це не обовʼязкова, а опціональна історія, Вадим Денисенко

Він додав, що той, хто задає свій порядок денний, має шанси робити політику в державі. Більшість аналітиків та політиків, пише Денисенко, говорячи про антикорупційні органи, мислить в виборчих категоріях та можливих категоріях впливу США на внутрішню політику.

Мені здається, ми маємо додати інший вимір — створення окремої вертикалі влади з усіма відповідними політичними (а не тільки електоральними) наслідками. Це створення дещо іншої реальності ніж багатьом здається, — резюмував екснардеп

Як повідомляв "Телеграф", а даними ЗМІ Юлію Тимошенко нібито викрили на корупції. НАБУ і САП повідомили, що викрили керівника однієї з фракцій у Верховній Раді на корупції, а ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що йдеться про Юлію Тимошенко, це підтвердив й один з нардепів.