Как выехал Миндич и будут ли еще подозреваемые: появились новые детали операции "Мидас"

В утечке данных об операции НАБУ есть два производства

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) рассказали, как подозреваемый по коррупционному делу Тимур Миндич пересек границу. По словам руководителя Бюро Сергея Кривоноса, в ближайшее время будут объявлены новые подозрения в этом деле.

Что нужно знать:

Миндич пересек границу, ведь в его документе стояла отметка — контроль стоит

За деятельностью детективов НАБУ следила преступная организация

Относительно утечки данных об операции "Мидас" открыто два расследования

Как отметил руководитель НАБУ на заседании, еще будут подозрения в этом деле, вероятнее и в других сферах. Ведь денежные средства поступали в бэк-офис не только из энергетики. Эта сфера была приоритетной и наиболее "темной".

Главные заявления Кривоноса по поводу операции "Мидас"

Миндич пересек границу по талону, на котором была буква "К" — контроль стоит. Выходит, что на контроле пограничников стоял товарищ подозреваемого, поэтому он быстренько выехал.

НАБУ будет еще объявлять подозрения в этом деле, даже в других сферах.

Деятельность детективов НАБУ и их передвижение по Киеву отслеживалось. Членами преступной организации было собрано в общей сложности 527 справок по разным влиятельным людям в государстве. Среди них — 15 детективов НАБУ, проводивших расследование.

По словам руководителя группы детективов НАБУ Александра Абакумова, сейчас собирается доказательная база причастности определенных лиц к этому делу. Расследование не остановилось, но идет целенаправленная работа других органов государственной власти или правоохранительных органов по препятствованию расследованию НАБУ.

Кроме того, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко рассказал, что по делу утечек информации в операции "Мидас" есть два уголовных производства. Они касаются как возможной утечки из САП, так и из НАБУ.

