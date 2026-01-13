Почему Хмару не спешат назначать главой СБУ. В Раде ответили

За увольнение Малюка проголосовали только со второго раза

Решение президента Украины Владимира Зеленского отстранить Василия Малюка от должности главы СБУ поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам обороны. Однако с назначением Евгения Хмары на этот пост депутаты не будут торопиться.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк. По его словам, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что внесения Хмары на должность главы СБУ пока не будет.

Что нужно знать:

В начале января Малюк сообщил, что покидает пост главы СБУ, но остается в структуре

Его обязанности на себя взял Евгений Хмара, которого Рада не планирует назначать руководителем СБУ

13 января должно состояться голосование в ВР за отстранение Малюка

Железняк говорит, что во время голосования Комитета только 12 человек из 18 присутствия поддержали увольнение Малюка. Хотя 12 января аналогичное голосование провалили. Нардеп утверждает, что Арахамия подтвердил, что пока не будет внесения главы СБУ на назначение.

"Если мы сейчас не поддержим Василий Васильевича, я не знаю, что будет с Хмарой. Шансы будет или не будет, как он проявит себя. Я лично за него выступаю. Если сейчас провалим, Малюка отстранят, Хмара пойдет командовать "Альфой". Надо оказать Хмаре максимальную поддержку и потом назначим на СБУ", — говорит Арахамия.

Напомним, что Евгений Хмара выполняет обязанности главы СБУ. Президент Зеленский уже провел с ним несколько встреч, на одной из которых выслушал доклад и согласовал новые спецоперации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых громких операциях СБУ, когда во главе был Василий Малюк. Среди них не только "Паутина".