"По-старому уже не будет". Кулеба объяснил, чем Буданов отличается от Ермака

Экс-министр считает, что в Украину возвращается настоящая политика

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что кадровые изменения в правительстве и Офисе президента стали сигналом как для партнеров, так и для международных политиков. С назначением Кирилла Буданова на должность руководителя ОП все должны понять, что, как было раньше, уже не будет.

Об этом Кулеба рассказал в интервью проекту "ДИВИСЬ". Он считает, что фактически сравнивать бывшего главу Офиса Андрея Ермака и Буданова достаточно сложно, ведь они полярны.

Что нужно знать:

Назначением Буданова в ОП Зеленский продемонстрировал, что в Украину вернулась настоящая политика

Политика — это договоренность, президент и бывший глава ГУР в чем-то сошлись

Кадровые изменения в правительстве – сигнал не только партнерам и украинцам

По словам Кулебы, долгое время политика в Украине существовала по принципу "Приказ, подкуп или принуждение". Сейчас она действительно стала политикой. Назначение Буданова в ОП — сигнал и внутренней, и международной политической элите.

"Президент переходит к политической модели управления. И следующим логичным шагом было бы восстановление конституционного баланса в стране. А для внешних партнеров — это сигнал, что так как было раньше уже не будет", — говорит экс-министр.

Кулеба не вдается в глубокие сравнения Буданова и Ермака из уважения к обоим. Ведь считает, что у каждого из них есть свои сильные стороны. Более того, если Офис президента возглавил новый лидер, то говорить о старом и шевелить прошлое нет смысла. Однако некоторую ясность он все-таки внес.

"Буданов один из немногих в Украине людей этого уровня, способных мыслить на несколько шагов вперед. Ермак, он оппортунистический, то есть ситуативный", — объясняет экс-министр.

Кирилл Буданов

Андрей Ермак. Фото: Офис президента

То есть, по его мнению, Буданов хороший стратег и Офис будет подчиняться его стратегиям. Партнеры это уже понимают, они видят изменения.

"Я не знаю, в чем суть договоренности между Зеленским и Будановым, но то, что они смогли ее достичь, это признак оздоровления украинского ландшафта. То есть это еще не выздоровление, не лечение, но это очень здоровый элемент. И то, что Кирилл пошел на эту договоренность, это тоже говорит о его политической зрелости, потому что все-таки он легендарный генерал — это хорошо, но этого мало", — резюмировал Кулеба.

