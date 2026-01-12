Путин нашел свою нишу. Кулеба дал прогноз о сроке завершения войны

Есть все признаки, что РФ продолжит воевать против Украины

Переговоры по завершению войны успешны на треке Украина-Европа-США. Удалось добиться очень большого прогресса, однако шансов, что Россия согласится на прекращение огня в ближайшие месяцы, очень мало.

Что нужно знать:

Работа над мирным планом имеет смысл, хотя шансы, что Путин согласится с ним, низкие

Следующее оживление мирного процесса будет в конце февраля, а дальше — летом

Хотя экономика России ослабевает, это еще не то давление, которое заставило бы Путина реально сесть за стол переговоров.

В чем польза мирных переговоров даже без участия России

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью проекту "ДИВИСЬ". По его словам, то, о чем говорили многие годы, структурировано и "положено на бумагу".

И всем, и Соединенным Штатам, и европейцам будет очень тяжело отмотать это. Если условно сейчас ничего не сложится, то следующая попытка уже не с нуля. Не со 100 метров будет начинаться от цели, а с одного метра, хотя это самый тяжелый метр. Поэтому все это хорошо, — отметил Кулеба

Может ли война закончиться до конца зимы

В то же время, по мнению экс-министра, до конца зимы 2026 года договоренностей с Россией о прекращении огня достичь не удастся. Свое заключение Кулеба базирует на том, что Россия интенсифицировала удары по украинской энергетике — это точно не для того, чтобы скоро остановиться.

Я считаю, что до конца зимы никакой договоренности с россиянами о прекращении огня не будет по одной простой причине: а зачем они разваливали все в энергетике, в экономике под зиму? Чтобы потом посреди зимы вдруг остановиться? Ну ясно, что это не их стратегия. Поэтому война будет продолжаться, уверен Кулеба

Почему Путин не хочет заканчивать войну

Он добавил, что глава России Владимир Путин "будет воевать разные войны до своего последнего дыхания". По словам Кулебы, так Путину удобно управлять Россией.

Он нашел свою миссию, свою нишу в мировой и российской истории. Я думаю, что вторая следующая вспышка переговорного процесса будет в конце февраля и потом где-то летом, и потом снова в конце зимы, Дмитрий Кулеба

При этом в определенные факторы "поджимают" Россию, но это еще не тот уровень давления, который заставил бы Путина занять серьезную переговорную позицию. С экономикой в РФ становится все хуже, но, по мнению экс-министра, это не главный фактор.

Но у него (у Путина — ред.) еще есть резерв, у него есть Китай. Поэтому я думаю, что сегодня интерес заканчивать войну, или так: прекращать огонь, не выполнив задачу по Донецкой области, у Путина нет. Но это трек (переговорный), который будет продолжаться, – резюмировал Кулеба.

Напомним, ранее политолог Игорь Рейтерович рассказал "Телеграфу", что 2026 год для завершения войны в Украине может быть благоприятнее прошлого. Именно в этом году несколько факторов могут вынудить Путина сесть за стол переговоров.