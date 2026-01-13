Чому Хмару не поспішають призначати головою СБУ. У Раді відповіли

За звільнення Малюка проголосували тільки з другого разу

Рішення президента України Володимира Зеленського відсторонити Василя Малюка з посади голови СБУ підтримав Комітет Верховної Ради з питань оборони. Однак з призначенням Євгенія Хмари на цю посаду депутати не будуть поспішати.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк. За його словами, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що наразі внесення Хмари на посаду голову СБУ не буде.

Що треба знати:

На початку січня Малюк повідомив, що залишає пост голови СБУ, але залишається у структурі

Його обов'язки на себе взяв Євгеній Хмара, якого наразі Рада не планує призначати керівником СБУ

13 січня має відбутись голосування у ВР за відсторонення Малюка

Железняк каже, що під час голосування Комітету лише 12 осіб з 18 присутність підтримали звільнення Малюка. Хоча 12 січня аналогічне голосування провалили. Наразі, нардеп стверджує, що Арахамія підтвердив, що поки не буде внесення голови СБУ на призначення.

"Якщо ми зараз не підтримаємо Василь Васильовича, я не знаю що буде з Хмарою. Шанси буде чи не буде, як він проявить себе. Я особисто за нього виступаю. Якщо зараз провалимо, Малюка відсторонять, Хмара піде командувати "Альфою". Треба надати Хмарі максимальну підтримку і потім призначимо на СБУ", — каже Арахамія.

Нагадаємо, що Євгеній Хмара наразі виконує обов'язки голови СБУ. Президент Зеленський вже провів з ним кілька зустрічей, на одній з яких вислухав доповідь та погодив нові спецоперації.

Раніше "Телеграф" розповідав про найгучніші операції СБУ, коли на чолі був Василь Малюк. Серед них не тільки "Павутина".