"Уже есть результаты". Зеленский выслушал первый доклад Хмары из СБУ

Украина продолжает противодействовать РФ не только на территории нашего государства

Президент Украины Владимир Зеленский получил первый доклад от Евгения Хмары, временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ). Глава государства уже согласовал новые операции СБУ.

Об этом сообщил Зеленский. По его словам, операции Службы безопасности должны реализовываться нужным для Украины образом.

Что нужно знать:

Хмара доложил Зеленскому о состоявшихся недавно операциях СБУ

Президент уже согласовал новые операции

Они будут направлены не только на противодействие любым формам диверсий РФ

По словам Зеленского, важно, что СБУ не останавливали свои операции не только в Украине, но и на территории врага. Их следует наращивать и делать еще более эффективными.

Президент подчеркнул, что сейчас не может говорить публично об уже проведенных операциях, но результаты, на которые рассчитывала Украина, уже есть.

"Новые операции тоже согласованы. Служба безопасности Украины продолжает противодействие и всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что любая деятельность российских структур в Украине постоянно блокируется. СБУ продолжает эффективно выполнять свою работу.

Напомним, что 5 января Вались Малюк сообщил, что уходит с должности главы СБУ. Его место временно занял Евгений Хмара, который имеет звание генерал-майора и руководит спецподразделением "Альфа".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские деятели и политологи говорят об увольнении Малюка и изменениях в Службе безопасности.