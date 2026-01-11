Конец эпохи "пехотинца Путина"? Что известно о состоянии здоровья Кадырова

Глава Чечни находится в собственной больнице

Рамзан Кадыров — глава Чечни и член высшего совета партии "Единая Россия". 11 января стало известно, что у диктатора отказали почки. В последние несколько лет он регулярно исчезал из публичного пространства и состояние его здоровья заметно ухудшалось. В сентябре 2025 года появились сообщения о том, что ему трудно передвигаться и даже приходится использовать мочеприемник.

Что следует знать

У главы Чечни зафиксирован полный отказ почек, из-за чего он находится на аппаратном жизнеобеспечении под наблюдением врачей

Несмотря на предыдущие попытки трансплантации органов Кадырова от родственников, состояние диктатора стабильно ухудшалось, что привело к ухудшению состояния

В Кремле начали активный поиск и обсуждение потенциальных преемников на должность Кадырова

Что известно о здоровье Кадырова

Еще в 2023–2025 годах Кадыров неоднократно исчезал из публичного пространства, а независимые обозреватели отмечали, что медийные выступления были редкими, а появления на камеру отрывочными и косвенными. Это могло свидетельствовать об ухудшении здоровья.

За последний год глава Чечни заметно похудел, его движения стали скованными, а походка сильно изменилась. Об этом сообщает Телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ", который был заблокирован.

Рамзан Кадыров. Фото: Getty Images

В прошлом у Кадырова были серьезные медицинские проблемы. В частности, в 2023 году сообщали о диагностированном некрозе поджелудочной железы, что повлияло на его общее состояние. Это и подтверждалось частыми изменениями во внешности. Тогда сообщали о частых отъездах для медицинского обследования и операциях по пересадке почки, хотя официального подтверждения этого в России не было.

Рамзан Кадыров. Фото: Getty Images

Осенью 2023 года, по данным ВЧК-ОГПУ, главе Чечни впервые пытались пересадить почку, однако трансплантация оказалась неудачной — орган не прижился. В дальнейшем сообщалось и о других попытках пересадки от семейных доноров, также не давших результата. Однако почка, полученная от его дяди Магомеда, в конце концов, якобы смогла прижиться.

Рамзан Кадыров и Владимир Путин. Фото: Getty Images

Теперь "Укринформ" со ссылкой на ГУР сообщает, что у Кадырова полностью отказали почки. Диктатор находится в собственной больнице на процедуре диализа, врачи не дают никаких прогнозов, а в него приехали все члены семейного клана (тейпа), в том числе из других стран. На фоне значительного ухудшения состояния здоровья Кадырова ищут кандидатов в замену главы Чечни.

