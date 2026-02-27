В этих стенах занимались спортом и решали судьбу города: каким раньше был театр драмы и комедии в Днепре

Здание, которое сейчас занимает ДРАМиКОМ, пережило революции, войну и масштабные реконструкции

Днепровский академический театр драмы и комедии хорошо знакомо жителям города, но изначально его здание строилось для других целей и выглядело иначе, чем сегодня. За более чем столетнюю историю сооружение не раз меняло назначение и название, отражая перемены, которые переживал Днепр.

В здании нынешнего театра занимались спортом, проводили митинги и принимали исторические решения. Оно пережило революции, войну и масштабные реконструкции. "Телеграф" расскажет историю этого театра и то, как он выглядел изначально.

История будущего театра началась задолго до появления на его сцене актеров. В 1900 году на границе Городского сада (сейчас парк имени Глобы) и Екатерининского проспекта был выделен участок Екатеринославскому обществу попечения о детях. Уже 5 ноября того же года здесь торжественно открыли зимний гимнастический зал для учащихся средних учебных заведений. В то время гимнастика активно вводилась в образовательные программы, но в городе не существовало закрытых помещений для занятий. Новый зал стал решением этой проблемы.

Днепровский академический театр драмы и комедии на проспекте Яворницкого. Фото: Wikipedia

Чтобы проект самоокупался, здание сделали многофункциональным: внутри обустроили сцену, партер и ложи. Конструкции выполнили из монолитного железобетона — это было первое общественное здание в городе, построенное по такой технологии.

В середине 1900-х годов, когда гимнастические залы появились при учебных заведениях, общество решило перестроить свое здание в полноценный театр. По проекту архитектора Федора Булацеля здание значительно расширили. Обновленный театр, оформленный в стиле модерн, стал самым большим в Екатеринославе — он вмещал около 1200 зрителей. Уже в 1907 году здесь начали играть первые спектакли. Театр получил название Зимний, хотя собственной постоянной труппы тогда еще не имел, а на сцене выступали гастролирующие коллективы.

Зимний театр в Днепре. Фото: oldcity.dp.ua

В 1910-х годах театр утратил монополию на развлечения, но приобрел статус главного общественного зала. В 1917–1918 годах здесь проходили митинги и собрания.

В 1920-е годы учреждение переименовали в Театр имени Луначарского. На окружном съезде Советов, проходившем в этом здании, делегаты проголосовали за переименование Екатеринослава в Днепропетровск.

Свою первую стационарную труппу — театр украинской драмы им. Т. Г. Шевченко — здание получило лишь в 1927 году, но спустя несколько лет коллектив переехал.

В здании театра проходили митинги и собрания. Фото: oldcity.dp.ua

После переезда труппы здание передали Днепропетровскому рабочему оперному театру, но для новой труппы помещение было тесным. Из-за этого были достроены мастерские и служебные помещения.

Во время Второй мировой войны здание серьезно пострадало — крыша была разрушена, уцелели только капитальные стены и части фасадов. К 1943 году фактически сохранился только каркас сооружения.

После войны здание театра планировали полностью снести, но потом от этой идеи отказались. В 1954 году восстановленное здание передали профсоюзу строителей под Дворец культуры. Ради новых функций внутреннее пространство практически полностью перепланировали: зрительный зал уменьшили, появились клубные комнаты и дополнительные фойе. От старого здания сохранился главный фасад и капитальные стены.

Фойе театра драмы и комедии в Днепре. Фото: facebook.com/dramicom

Уже через несколько лет здание передали театру русской драмы имени Максима Горького. Под этим названием учреждение существовало десятилетиями. В 2016 году было принято решение о переименовании театра. Рассматривались варианты с именами Ивана Карпенко-Карого, Леся Курбаса и Валериана Пидмогильного, но в итоге остановились на более нейтральном названии. Так учреждение получило современное имя — Днепровский академический театр драмы и комедии.