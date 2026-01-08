Владеет 470 тысячами долларов и почти 300 тысячами гривен: что известно о жене нардепа Фельдмана

Жена бывшего члена "Партии регионов" не ведет публичный образ жизни

Александр Фельдман, который владеет экопарком в Харькове, что недавно попал в скандал — народный депутат Украины, бывший член "Партии регионов" и запрещенной фракции ОПЗЖ. Рядом с ним всегда была жена Валерия, которая не стремилась к публичной славе и не фигурировала в громких скандалах.

Что следует знать

Жена нардепа Александра Фельдмана Валерия, несмотря на непубличный образ жизни, официально владеет значительными активами и является бенефициаром ряда компаний

Согласно последней декларации, в собственности Валерии Фельдмана находятся большой земельный участок, оздоровительный лагерь и значительные суммы наличных денег в валюте

Их путь начинался с работы таксистом и торговли фруктами на рынке Харькова

Что известно о браке Фельдмана

Женился Фельдман довольно рано после службы в рядах Советской армии в городе Стрый. Ему было 20 лет. В браке родилось двое детей – Александр и Борис. Также у фельдманов есть внук.

Когда Александр вернулся со Львова в родной Харьков, стал работать таксистом благодаря связям отца и дяди, как сообщает Антикор. Через год он вместе с женой продавал яблоки и груши на рынке. К слову, право на торговлю Фельдман получил за работу в совхозе, где за него работал другой человек.

Александр Фельдман. Фото: znaj.ua

Что известно о жене Фельдмана

Валерия не политика — никогда не участвовала в выборах и публичных выступлениях. Однако она упоминается как советница Харьковского городского благотворительного фонда "АВЭК", владельцем которой является ее муж.

Александр Фельдман с супругой. Фото: Общественное

Кроме того, Валерия является бенефициаром многих компаний. В 2018 году, по данным декларации Фельдмана, доход супруги от отчуждения недвижимого имущества составил 3 млн. 44 тыс. грн.

Александр Фельдман с супругой Валерией. Фото: politeka.net

Согласно декларации нардепа за 2024 год, в собственности его супруги — земельный участок, площадью 49,100 квадратных метров и оздоровительный лагерь. Она имеет в общей собственности с Кожушко Владимиром жилой дом, площадью 147 квадратных метров.

Декларация Александра Фельдмана за 2024 год. Фото: youcontrol.com

Декларация Александра Фельдмана за 2024 год. Фото: youcontrol.com

Валерии также принадлежит автомобиль марки TOYOTA RAV4 2020 выпуска, который стоил 729 915 гривен. Из денежных активов жены нардепа – на банковских счетах размещено 222 474 и 64 830 гривен. В наличных Валерия владеет 470 000 долларов.

Декларация Александра Фельдмана за 2024 год. Фото: youcontrol.com

Декларация Александра Фельдмана за 2024 год. Фото: youcontrol.com

Декларация Александра Фельдмана за 2024 год. Фото: youcontrol.com

