Сроки встречи с Путиным и ядерка для Украины. Главные заявления с нового интервью Зеленского

Говорил и о мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова принять ядерное оружие от Великобритании и Франции. Однако предложений от европейских партнеров еще не было.

Об этом президент рассказал в интервью Sky News. "Телеграф" собрал главные заявления лидера Украины, в которых он затронул трехстороннюю встречу на уровне лидеров с президентом США Дональдом Трампом, лидером России Владимиром Путиным.

Главные тезисы Зеленского:

Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало.

Я стал более реалистичным, чем был раньше. Сплю теперь только под музыку. И стараюсь тренироваться 4-5 раз в неделю.

Отношение Трампа к трехсторонней встрече с Путиным положительно. Нам нужна трехсторонняя встреча на уровне лидеров с Путиным. Если он (лидер РФ – ред.) не поддержит это, у нас будет долгая война.

Встреча Путина, Трампа и Зеленского может состояться в течение полугода. Но при условии, что все стороны будут присутствовать.

Военные истощены, ротаций не хватает . Мы мобилизуем 30-34 тысяч бойцов ежемесячно, но дефицит личного состава остается серьезным и продолжается уже не первый год.

Я приглашу Путина в Киев? А для чего? Готов встретиться на нейтральной территории, но не в России и не в Беларуси. Шанс на мир к осени есть, если Путин согласится на трехстороннюю встречу.

Я считаю себя достаточно сильным, как и наш народ. Я всегда любил Украину. Не могу сказать, что люблю ее больше. Но уважаю больше. Устойчивость людей невероятна.

