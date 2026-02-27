Сильно похудел и надел очки: как сейчас выглядит секс-символ Дан Балан
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вместо короткой стрижки — длинные кудри
Молдавский исполнитель Дан Балан, которого мы помним по мировым хитам "Chica Bomb", "Allegro Ventigo" и проекту "Голос страны", дал концерт в Кишиневе после значительного перерыва — и его появление стало настоящим шоком для его поклонников. На новых видео из выступления, разлетевшихся по фан-страницам, артист почти не похож на себя.
Что следует знать
- После длительной паузы Дан Балан появился на сцене в Кишиневе с длинными кудрявыми волосами, в очках
- Певец заметно потерял в весе по сравнению с периодом участия в украинских телешоу
На кадрах 2026 года Балан на сцене становится гораздо стройнее, с более густыми вьющимися волосами, собранными назад, и видно, что он носит очки — внешность заметно отличается от того, что публика привыкла видеть раньше.
Артист заметно похудел, и некоторые поклонники даже обеспокоены состоянием его здоровья. В то же время часть фанатов пытается защитить Дана Балана, обращая внимание, что люди меняются со временем, а активная гастрольная жизнь и возрастные изменения могут повлиять на внешность.
Ранее Дан Балан выглядел совсем иначе, чем на последних видео из Кишинева. Это был стройный, подтянутый артист с короткой аккуратной стрижкой — без длинных вьющихся волос, которые мы видим сейчас. Чаще всего он носил легкую щетину или ухоженную бороду, подчеркивающую черты лица.
Его сценический стиль был простым и уверенным – футболки или рубашки, кожаные куртки, классические костюмы на телешоу. Образ без лишних деталей, без очков, с открытым взглядом и фирменной улыбкой. Именно так его запомнили зрители времен активных гастролей и телевизионных проектов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что заметно изменился самый молодой сын Дональда Трампа. На публике Баррон не появлялся круглогодично с момента инаугурации президента США.