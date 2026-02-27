Сильно похудел и надел очки: как сейчас выглядит секс-символ Дан Балан

Вместо короткой стрижки — длинные кудри

Молдавский исполнитель Дан Балан, которого мы помним по мировым хитам "Chica Bomb", "Allegro Ventigo" и проекту "Голос страны", дал концерт в Кишиневе после значительного перерыва — и его появление стало настоящим шоком для его поклонников. На новых видео из выступления, разлетевшихся по фан-страницам, артист почти не похож на себя.

Что следует знать

После длительной паузы Дан Балан появился на сцене в Кишиневе с длинными кудрявыми волосами, в очках

Певец заметно потерял в весе по сравнению с периодом участия в украинских телешоу

На кадрах 2026 года Балан на сцене становится гораздо стройнее, с более густыми вьющимися волосами, собранными назад, и видно, что он носит очки — внешность заметно отличается от того, что публика привыкла видеть раньше.

Дан Балан сейчас. Фото: соцсети

Артист заметно похудел, и некоторые поклонники даже обеспокоены состоянием его здоровья. В то же время часть фанатов пытается защитить Дана Балана, обращая внимание, что люди меняются со временем, а активная гастрольная жизнь и возрастные изменения могут повлиять на внешность.

Дан Балан сейчас. Фото: соцсети

Ранее Дан Балан выглядел совсем иначе, чем на последних видео из Кишинева. Это был стройный, подтянутый артист с короткой аккуратной стрижкой — без длинных вьющихся волос, которые мы видим сейчас. Чаще всего он носил легкую щетину или ухоженную бороду, подчеркивающую черты лица.

Дан Балан раньше. Фото: instagram.com/danbalan

Его сценический стиль был простым и уверенным – футболки или рубашки, кожаные куртки, классические костюмы на телешоу. Образ без лишних деталей, без очков, с открытым взглядом и фирменной улыбкой. Именно так его запомнили зрители времен активных гастролей и телевизионных проектов.

Дан Балан в 2020 году. Фото: instagram.com/danbalan

