Живут свою лучшую жизнь в Лондоне, но мечтают приехать в Одессу: что известно о жене и детях беглого нардепа Дмитрука

Сторонник УПЦ МП в браке уже 6 лет

Бывший народный депутат Украины от партии "Слуга народа", фигурант уголовных производств и в беглец Артем Дмитрук привлекает внимание не только политической деятельностью, но и личной жизнью. На фоне расследований ДБР возникает вопрос к его ближайшему кругу — жене и детям, которые вместе с ним живут за границей.

Что следует знать

Жена и двое детей Артема Дмитрука вместе с ним поселились в элитном жилом комплексе в центре Лондона

Анастасия Дмитрук активно ведет блог в соцсетях, демонстрируя жизнь семьи в Великобритании и воспитание детей

Пара состоит в браке более шести лет

Жену Артема Дмитрука зовут Анастасия (девичья фамилия Рудая). Их брак продолжается еще со времен активной политической деятельности – более 6 лет. Женщина, как и ее избранник, спортсменка, именно через спортивную среду они познакомились.

Артем Дмитрук с супругой Анастасией. Фото: соцсети

Женились Артем и Анастасия в 2019 году в Киеве. Свадьбы у них не было — пара просто расписалась, а в феврале 2020 года — обвенчалась в храме Московского патриархата в Одессе.

Артем Дмитрук, Анастасия Дмитрук. Фото: Инстаграмм

По данным bihus.info, семья проживает в центральном районе Лондона – Bermondsey, элитном жилом комплексе Vista Chelsea Bridge. Семья воспитывает двоих детей – сына Ивана и дочь Варвару.

Анастасия даже после побега мужчины из Украины продолжает вести блог в Инстаграмм, где делится беззаботной жизнью в Великобритании. Женщина пишет посты на русском, делится достижениями детей.

Артём Дмитрук с женой и детьми. Фото: instagram.com/anastasia.dmytruk

В феврале 2025 года Анастасия опубликовала видео, где ее сын рассказывает о своей мечте — приехать в Одессу к "бабушке Надежде". К слову, дети, как и родители, говорят по-русски.

