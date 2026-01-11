Кінець епохи "піхотинця Путіна"? Що відомо про стан здоров'я Кадирова

Глава Чечні перебуває у власній лікарні

Рамзан Кадиров — очільник Чечні і член вищої ради партії "Єдина Росія". 11 січня стало відомо, що у диктатора відмовили нирки. Останні кілька років він регулярно зникав із публічного простору і стан його здоров'я помітно погіршувався. У вересні 2025 з'явилися повідомлення про те, що йому важко пересуватися і навіть доводиться використовувати сечоприймач.

Що варто знати

В очільника Чечні зафіксовано повну відмову нирок, через що він наразі перебуває на апаратному життєзабезпеченні під наглядом лікарів

Попри попередні спроби трансплантації органів Кадирову від родичів, стан диктатора стабільно погіршувався, що призвело до погіршення стану

У Кремлі розпочали активний пошук та обговорення потенційних наступників на посаду Кадирова

Що відомо про здоров'я Кадирова

Ще в 2023–2025 роках Кадиров неодноразово зникав з публічного простору, а незалежні оглядачі відзначали, що медійні виступи були рідкісними, а появи на камеру — уривчастими й непрямими. Це могло свідчити про погіршення здоров'я.

За останній рік глава Чечні помітно схуд, його рухи стали скутими, а хода сильно змінилася. Про це повідомляє Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ", який було заблоковано.

Рамзан Кадиров. Фото: Getty Images

У минулому Кадиров мав серйозні медичні проблеми. Зокрема, у 2023 році повідомляли про діагностований некроз підшлункової залоз, що вплинуло на його загальний стан. Це й підтверджувалося частими змінами у зовнішності. Тоді повідомляли про часті відʼїзди для медичного обстеження та операції з пересадки нирки, хоча офіційного підтвердження цього в Росії не було.

Рамзан Кадиров. Фото: Getty Images

Восени 2023 року, за даними "ВЧК-ОГПУ, главі Чечні вперше намагалися пересадити нирку, однак трансплантація виявилася невдалою — орган не прижився. Надалі повідомлялося і про інші спроби пересадки від родинних донорів, які також не дали результату. Однак нирка, отримана від його дядька Магомеда, зрештою нібито змогла прижитися.

Рамзан Кадиров та Володимир Путін. Фото: Getty Images

Тепер "Укрінформ" із посиланням на ГУР повідомляє, що у Кадирова повністю відмовили нирки. Диктатор перебуває у власній лікарні на процедурі діалізу, лікарі не дають жодних прогнозів, а до нього приїхали усі члени сімейного клану (тейпу), зокрема з інших країн. На тлі значного погіршення стану здоров'я Кадирова, шукають кандидатів на заміну глави Чечні.

