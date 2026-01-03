Путин манипулирует Трампом. Есть ли шансы закончить войну в Украине в 2026 году, — Politico

В РФ не все так хорошо, как пытается сделать вид российский лидер

Глава России Владимир Путин успешно манипулирует президентом США Дональдом Трампом, точно выбирая время общения. Продолжение войны выгодно главе Кремля.

Что нужно знать:

Трамп все еще верит, что Путин хочет заключить мир

Однако иногда американский лидер начинает подозревать, что глава Кремля его обманывает

Путин уверен, что ему выгодно продолжать войну, но экономические проблемы России нарастают

Об этом пишет Politico. Издание проанализировало и сделало прогноз, каковы шансы, что война в Украине завершится в этом году.

Для Путина преимущество продолжения войны в том, что это финансово истощает европейские страны, поддерживающие Украину. Также он надеется, что удастся поссорить ЕС со США.

Трамп верит, что сможет добиться прекращения войны

Несмотря на все разговоры, что западные санкции разрушают российскую экономику и заставляют Кремль подчиниться, Владимир Путин, кажется, непреклонен. Независимо от бойни на передовой или очередей россиян за газом из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, он упрямо настаивает на своих максималистских требованиях, — говорится в статье

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться на определенные требования Путина. Это не воспринимает украинское общество.

Однако Трамп часто склонен полагать, что мирное соглашение возможно. Например, после саммита с Путиным на Аляске он говорил: "Я думаю, что он хочет заключить соглашение со мной. Как бы безумно это ни звучало".

При этом время от времени Трамп начинает подозревать, что Путин просто играет с ним. Именно так считает его супруга Мелания Трамп.

Почему для Путина важно не останавливаться

Отмечается, что если Путин резко завершит войну, его режим может оказаться под угрозой. По мнению социолога аналитического центра New Eurasian Strategies Centre Эллы Панеях, резкий отход от военной экономики, вероятно, спровоцирует опасные социально-политические процессы в РФ. По ее словам, там может начаться "жестокая конкуренция за уменьшающиеся ресурсы".

В Украине же, добавляет издание, не хватает человеческих ресурсов, поэтому всегда существует риск прорыва линии фронта. Поэтому Путин вполне может рассчитать, что, продолжая войну, он сможет получить больше: захватить больше украинской земли, "размыть" гарантии безопасности для Украины и добиться жесткого ограничения численности украинской армии после остановки войны. Это создало бы условия для нового нападения РФ, пишет Politico.

Какие проблемы есть у России

При этом у Путина не все хорошо. Российская экономика страдает из-за высоких процентных ставок, нехватки рабочей силы и стремительного роста стоимости государственных заимствований.

Статус-кво может не продолжаться вечно. Также Украина может оказаться в затруднительном положении этой зимой из-за неустанных атак России на энергетическую инфраструктуру страны и неспособность европейцев достаточно финансировать Киев, — говорится в статье

