Трамп переоценил себя, или недооценил Путина? Почему президент США так спешит заключить мир

В вопросе Украины и России глава Белого дома действует, как и с другими странами

Многие считают, что в вопросе приближения мира в Украину президент США Дональд Трамп мог переоценить свои возможности или недооценить главу России Владимира Путина. Однако скорее глава Белого дома просто не понимает контекста событий и даже не пытается это сделать.

Именно такое мнение высказал Максим Несвитайлов, политолог и международный аналитик, в интервью на YouTube-канале "Телеграфа". По его словам, попытки Трампа подписать мирное соглашение продиктованы лишь тем, что он хочет заключить очередной мир.

Что нужно знать:

Для главы Белого дома результат – это не длительный мир, а просто подписание соглашения

Многие вопросы в ситуации с Украиной и Россией не волнуют Трампа

Мирное соглашение Москвы и Киева вполне может являться очередной галочкой в списке "завершенных войн" президентом США

Несветайлов отмечает, что США фактически и не скрывают своих подлинных мотивов участия в переговорном процессе между Украиной и Россией. Ведь вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что Трамп не углубляется в детали, они его не интересуют. То есть предпосылки, история и происхождение конфликта не изучаются.

"Это все безразлично для него. Главное результат — подписание мирного соглашения", — отмечает политолог.

По его мнению, Трампу просто важно сказать: "Вот я подписал документ о завершении войны". А что будет дальше его не волнует. Схожие ситуации уже были с другими странами, хотя большинство из них либо опять в состоянии войны, либо переподписали соглашения, хотя президент США до сих пор считает, что закончил немало войн.

Интересно, что Трамп действительно верит в эти слова и свою "силу", это не игра на публику, объясняет Несвитайлов. Выходит, что в вопросе Украины и России он действует как всегда: давит на более слабую страну, по его мнению. Сейчас в этой позиции Киев.

"Трамп считает нас слабыми, поэтому давит на нас. Поэтому происходит так, что когда россияне вываливают какие-то требования. Он такой: "Ну, если Украина их выполнит, я подпишу это соглашение. Будет очень классно для меня, потому что я буду такой молодец", — резюмирует политолог.

