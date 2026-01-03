Путін маніпулює Трампом. Чи є шанси закінчити війну в Україні у 2026, - Politico

У РФ не все так добре, як намагається удавати російський лідер

Глава Росії Володимир Путін успішно маніпулює президентом США Дональдом Трампом, точно обираючи час спілкування. Продовження війни вигідне російському лідеру.

Що треба знати:

Трамп все ще вірить, що Путін хоче укласти мир

Однак інколи американський лідер починає підозрювати, що глава Кремля його дурить

Путін впевнений, що йому вигідно продовжувати війну, але економічні проблеми Росії наростають

Про це пише Politico. Видання проаналізувало та зробило прогноз, які шанси, що війна в Україні завершиться цього року.

Для Путіна перевага продовження війни у тому, що це фінансово виснажує європейські країни, які підтримують Україну. Також він сподівається, що вдасться посварити ЄС зі США.

Трамп вірить, що зможе досягти припинення війни

Попри всі розмови, що західні санкції руйнують російську економіку та змушують Кремль підкоритися, Володимир Путін, здається, незворушний. Незалежно від бійні на передовій чи черг росіян за газом через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, він наполегливо наполягає на своїх максималістських вимогах, — йдеться у статті

Водночас президент України Володимир Зеленський не може погодитися на певні вимоги Путіна. Це не сприймає українське суспільство.

Однак Трамп часто схильний думати, що мирна угода можлива. Наприклад, після саміту з Путіним на Алясці він казав: "Я думаю, що він хоче укласти угоду зі мною. Як би божевільно це не звучало".

При цьому час від часу Трамп починає підозрювати, що Путін просто грає з ним. Саме так вважає його дружина Меланія Трамп.

Чому для Путіна важливо не зупинятися

Зазначається, що якщо Путін "різко" завершить війну, його режим може опинитися під загрозою. На думку соціолога аналітичного центру New Eurasian Strategies Centre Елли Панеях, швидкий відхід від воєнної економіки, ймовірно, спровокує небезпечні соціально-політичні процеси у РФ. За її словами, там може початися "жорстока та запекла конкуренція за ресурси, що зменшуються".

В Україні ж, додає видання, не вистачає людських ресурсів, через що завжди існує ризик прориву лінії фронту. Тому Путін цілком може розрахувати, що продовжуючи війну він зможе отримати більше: захопити більше української землі, "розмити" гарантії безпеки для України та домогтися жорсткого обмеження чисельності української армії після зупинки війни. Це створило б умови для нового нападу РФ, пише Politico.

Які проблеми є у Росії

При цьому у Путіна не все добре. Російська економіка потерпає через високі процентні ставки, нестачу робочої сили та стрімке зростання вартості державних запозичень.

Статус-кво може не тривати вічно. Так само, Україна може опинитися у скрутному становищі цієї зими через невпинні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни та нездатність європейців достатньо фінансувати Київ, — йдеться у статті

