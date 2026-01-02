В Украине будет новый министр обороны: Зеленский назвал фамилию
В пятницу, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что назначил новое лицо на должность министра обороны. Им станет Михаил Федоров, который возглавляет Министерство цифровой трансформации Украины и первый вице-премьер-министр.
Как сообщил Зеленский, он принял важное кадровое решение, которое должно улучшить работу структур. Официального указа о назначении Федорова еще нет, но президент уже назвал его главой Минобороны.
